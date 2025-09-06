1 órája
40 éves Trabantot árulnak, igazi kuriózum - fotó
A kis kétütemű amúgy is különleges státuszt élvez a kelet-európai autórajongók körében, de ez a darab igazi művészi munka. Igen, ez egy Trabant!
A vezess.hu az igazi ritkaságra bukkantak az autóhirdetéseket böngészve. Mint írták, egy különleges, virágmintás fényezésű példány, amely garantáltan mosolyt csal mindenki arcára. Kiemelték, ha van autó, ami egyszerre tud kultikus, retró és őrülten egyedi lenni, az bizony a Trabant.
Trabant: Szombathelyen is van egy különleges autó
Olvasóink közül bizonyára sok még a szlalompályákról emlékeznek Gombos Róbert egykori Trabantjára: számos versenyen szerepeltek eredményesen. A 2023-as Joskar-Ola napokon Mészáros István, a kocsi akkori tulajdonosa beszélt a különleges Trabant különleges történetéről.
Egy szombathelyi csapat jó tíz éven át építette ezt a Trabantot.
Gombos Róbert autója volt, szlalomversenyzett vele éveken keresztül , több megyei és országos megmérettetésen szerepeltek és mindig nagyon jó helyezést értek el - kezdte mesélését Mészáros István.
Feltűnő, hogy az autó alacsonyabb és rövidebb is társainál. Az egyik szombathelyi versenyen a kocsi hátulja guminak csapódott, emiatt kellett levágni. Aztán Nagykanizsára került a Trabant, akkori tulajdonosa azonban nem nagyon használta, inkább csak garázsban tartotta. Sajnálatos eset miatt került vissza Szombathelyre: a roncsderbik egykori szpíkere, Boci Farkas Zoltán halála után hozták vissza a vasi megyeszékhelyre.