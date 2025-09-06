40 éves Trabantot árulnak, igazi kuriózum - fotó

A vezess.hu az igazi ritkaságra bukkantak az autóhirdetéseket böngészve. Mint írták, egy különleges, virágmintás fényezésű példány, amely garantáltan mosolyt csal mindenki arcára. Kiemelték, ha van autó, ami egyszerre tud kultikus, retró és őrülten egyedi lenni, az bizony a Trabant.

Nem mindennap bukkan fel ilyen Trabant a piacon

Forrás: vezess.hu

A kis kétütemű amúgy is különleges státuszt élvez a kelet-európai autórajongók körében, de ez a darab igazi művészi munka.

Trabant: Szombathelyen is van egy különleges autó

Olvasóink közül bizonyára sok még a szlalompályákról emlékeznek Gombos Róbert egykori Trabantjára: számos versenyen szerepeltek eredményesen. A 2023-as Joskar-Ola napokon Mészáros István, a kocsi akkori tulajdonosa beszélt a különleges Trabant különleges történetéről.

Egy szombathelyi csapat jó tíz éven át építette ezt a Trabantot.

Gombos Róbert autója volt, szlalomversenyzett vele éveken keresztül , több megyei és országos megmérettetésen szerepeltek és mindig nagyon jó helyezést értek el - kezdte mesélését Mészáros István.

Mészáros István