Tücsi kislánya megkezdte az iskolát – megható sorokkal búcsúztatta az óvodás évektől

Nagy nap érkezett el Tücsi életében: kislánya, Nara most kezdte el az iskolát, méghozzá egy kéttannyelvű intézményben. Az édesanya közösségi oldalán megható sorokkal vallott arról, milyen nehéz elhinni, hogy óvodásból iskolássá vált a kislánya.

Tücsi, párja és kislánya az első iskolás nap előtt

„Édes drága Kincs! Tegnap este mondtam Sofinak, hogy én még fel sem fogom, hogy Narus iskolás lesz. ISKOLÁS… Ízlelgetni kell… Csoda sok izgalmat és szeretetteljes iskola éveket kívánok Neked Életem!vó” – írta a posztban. Az iskolakezdés minden gyermek életében nagy lépés. Tücsi számára pedig legalább akkora érzelmi fordulópont, mint kislányának.