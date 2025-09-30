szeptember 30., kedd

Helyi bulvár

32 perce

Az Őrség varázsa ismét elbűvölte Vadon Janiékat

Címkék#Vadon János#vadon jani#Őrség

Romantikus kastélyrom, körtemplom és nyugodt erdei túra tette teljessé a családi pihenést. Vadon Jani szerint az Őrség mindig új élményekkel ajándékozza meg őket.

Vaol.hu

Vadon Jani az Instagramon számolt be legújabb kirándulásáról, amelyet családjával az Őrségben tett. A posztban úgy fogalmazott: „Megunhatatlan úticélunk az Őrség, akárhányszor vesszük célba, mindig élményekkel gazdagodva térünk haza! Most is megcsodálhattunk egy Árpád-kori körtemplomot, egy 1790 óta álló haranglábat, egy romjaiban is gyönyörű kastélyt és persze a túrázás sem maradt ki...” 

Vadon Janiék kedvelt kirándulóhelye az Őrség
Vadon Janiék kedvelt kirándulóhelye az Őrség
Forrás: Instagram: vadonjanos_official

A közzétett képeken mosolyogva pózolt hűséges kutyája, Tira társaságában.

Forrás: Instagram/vadonjanos_official

Vadon Jani és családja kedvelt kirándulóhelye az Őrség

A rádiós karrierjétől részben visszavonult műsorvezetőnek nem kellett messzire utaznia, hiszen Kőszegen vásárolt házat, amelyet az utóbbi időben folyamatosan felújít. Bár a mindennapi rádiós szerepléstől búcsút vett, a képernyőtől nem: vasárnap esténként a Sztárbox kommentátoraként tűnik fel, ahol Kovács István „Kokó” mellett elemzi a mérkőzéseket.

 

