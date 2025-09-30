Az Őrség varázsa ismét elbűvölte Vadon Janiékat

Vadon Jani az Instagramon számolt be legújabb kirándulásáról, amelyet családjával az Őrségben tett. A posztban úgy fogalmazott: „Megunhatatlan úticélunk az Őrség, akárhányszor vesszük célba, mindig élményekkel gazdagodva térünk haza! Most is megcsodálhattunk egy Árpád-kori körtemplomot, egy 1790 óta álló haranglábat, egy romjaiban is gyönyörű kastélyt és persze a túrázás sem maradt ki...”

Vadon Janiék kedvelt kirándulóhelye az Őrség

A közzétett képeken mosolyogva pózolt hűséges kutyája, Tira társaságában.

A rádiós karrierjétől részben visszavonult műsorvezetőnek nem kellett messzire utaznia, hiszen Kőszegen vásárolt házat, amelyet az utóbbi időben folyamatosan felújít. Bár a mindennapi rádiós szerepléstől búcsút vett, a képernyőtől nem: vasárnap esténként a Sztárbox kommentátoraként tűnik fel, ahol Kovács István „Kokó” mellett elemzi a mérkőzéseket.