Szombathelyi nő duettezett Gáspár Lacival az X-faktor színpadán! - videó

Szombaton adták le a X-faktor 2025 tehetségkutató harmadik válogatóját. A versenyzők között két Vas vármegyei is felbukkant: Jankovics Patrik, a 21 éves celldömölki fiú, illetve a 62 éves Horváth Éva csinált hatalmas bulit a színpadon - Gáspár Lacival közösen.

A szombathelyi Horváth Éva és Gáspár Laci duetteznek az X-faktor színpadán

X-faktor válogatás 2025: két vasi versenyzővel

A műsor felénél tűnt fel Horváth Éva, aki Szombathelyről próbált szerencsét. A 62 éves nő elmondása szerint az éneklés a második anyanyelve és erre 40 éves korában jött rá.

- Ezer okot tudnék felsorolni, miért vagyok itt, de nekem az a legnagyobb vágyam, hogy a Gáspár Lacival duettet énekeljek - mondta el a mentoroknak.

Végül teljesült a vágya, Varga Viktor slágerével, a Lehet zöld az ég című dallal robbantották fel közösen a színpadot: a közönség álló tapssal jutalmazta a vicces előadást. Majka kipattant a mentorszékből és műsorvezetővé avanzsált, a duettből pedig egy párbaj lett: Laci vagy Éva jut tovább az élő show-ba? A végén Laci feladta a "versenyt" és hölgyeké az elsőbbség címszóval a szombathelyi Horváth Éva továbbjutott a következő fordulóba.

Az első vasi versenyző a szombati adás 25. percében tűnt fel a képernyőn. A 18 éves Jankovics Patrik Celldömölkről érkezett a válogatóra, VALMAR x KKevin x L.L Junior - Volt pár alkalom című dalával próbált szerencsét - a saját stílusára szabva. A mentorok úgy kommentálták az előadását: még kiforratlan a hangképzési technikája, de van benne tehetség. Végül Valkusz Milán igent, a többi mentor - Majka, Tóth Andi és Gáspár Laci - nemet adott a produkcióra, így a celldömölki fiú nem jutott tovább a következő fordulóba.

Tavaly is figyelemmel követtük a versenyt, akkor a szombathelyi Somogyi Mihály Józsefnek szurkolhattunk. A 18 éves fiú két fordulón is továbbjutott, így került be a Valmaros Valkusz Milán csapatába. A középdöntőben nagy taps kísérte Mihály előadását, ennek ellenére Valkusz nem vitte tovább az élő show-ba.

A teljes adást és a két vasi versenyző teljes szereplését itt lehet megnézni!