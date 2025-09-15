szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tehetségkutató

1 órája

Szombathelyi nő duettezett Gáspár Lacival az X-faktor színpadán! - videó

Címkék#Celldömölk#Szombathelyen#x-faktor

Két vármegyei is kiállt a népszerű tehetségkutató színpadára a szombati adásban. Egyikük Szombathelyről, egy fiatal fiú pedig Celldömölkről érkezett az X-faktor válogatójára.

Vaol.hu
Szombathelyi nő duettezett Gáspár Lacival az X-faktor színpadán! - videó

A szombathelyi Horváth Éva és Gáspár Laci duetteznek az X-faktor színpadán

Szombaton adták le a X-faktor 2025 tehetségkutató harmadik válogatóját. A versenyzők között két Vas vármegyei is felbukkant: Jankovics Patrik, a 21 éves celldömölki fiú, illetve a 62 éves Horváth Éva csinált hatalmas bulit a színpadon - Gáspár Lacival közösen.

A szombathelyi Horváth Éva és Gáspár Laci duetteznek az X-faktor színpadán
A szombathelyi Horváth Éva és Gáspár Laci duetteznek az X-faktor színpadán

X-faktor válogatás 2025: két vasi versenyzővel

A műsor felénél tűnt fel Horváth Éva, aki Szombathelyről próbált szerencsét. A 62 éves nő elmondása szerint az éneklés a második anyanyelve és erre 40 éves korában jött rá. 

- Ezer okot tudnék felsorolni, miért vagyok itt, de nekem az a legnagyobb vágyam, hogy a Gáspár Lacival duettet énekeljek - mondta el a mentoroknak. 

Végül teljesült a vágya, Varga Viktor slágerével, a Lehet zöld az ég című dallal robbantották fel közösen a színpadot: a közönség álló tapssal jutalmazta a vicces előadást. Majka kipattant a mentorszékből és műsorvezetővé avanzsált, a duettből pedig egy párbaj lett: Laci vagy Éva jut tovább az élő show-ba? A végén Laci feladta a "versenyt" és hölgyeké az elsőbbség címszóval a szombathelyi Horváth Éva továbbjutott a következő fordulóba. 

Az első vasi versenyző a szombati adás 25. percében tűnt fel a képernyőn. A 18 éves Jankovics Patrik Celldömölkről érkezett a válogatóra, VALMAR x KKevin x L.L Junior - Volt pár alkalom című dalával próbált szerencsét - a saját stílusára szabva. A mentorok úgy kommentálták az előadását: még kiforratlan a hangképzési technikája, de van benne tehetség. Végül Valkusz Milán igent, a többi mentor - Majka, Tóth Andi és Gáspár Laci - nemet adott a produkcióra, így a celldömölki fiú nem jutott tovább a következő fordulóba. 

Tavaly is figyelemmel követtük a versenyt, akkor a szombathelyi Somogyi Mihály Józsefnek szurkolhattunk. A 18 éves fiú két fordulón is továbbjutott, így került be a Valmaros Valkusz Milán csapatába. A középdöntőben nagy taps kísérte Mihály előadását, ennek ellenére Valkusz nem vitte tovább az élő show-ba.

A teljes adást és a két vasi versenyző teljes szereplését itt lehet megnézni!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu