30Y: Beck Zoli búcsút int a színpadnak

A 30Y közösség Facebook-csoportjában tette közzé Beck Zoli azt a megható vallomást, amelyben arról írt, hogy hosszú évek után elfáradt, és szüksége van a leállásra. A zenész kiégésről, örömtelenségről és arról beszélt, hogy bár nagyszerű zenekarral, barátok között zenélhetett, egyre nehezebb volt számára megtalálni a felszabadultságot a színpadon. „Szárazság volt bennem, nem találtam örömöt a színpadon” – vallotta be.

A 30Y egy időre búcsúzik a színpadtól

Illusztráció:Facebook/30Y

Megható üzenetben búcsúzott a 30Y frontembere

A döntés mögött több mint két évtizednyi megfeszített tempó áll: 2005 óta szinte megszakítás nélkül koncertezett, évente több mint száz fellépéssel. A zenekarral és barátaival – köztük Grecsó Krisztiánnal – közösen hozta meg az elhatározást, hogy a huszonötödik év méltó lezárása után elcsendesednek. A rajongóknak írt levelében Beck Zoli úgy fogalmazott: a kimondás már önmagában megkönnyebbülést hozott számára.

Az idei év azonban még számos koncerttel várja a közönséget. A sorozat december 30-án Pécsett ér véget, ahol a zenekar nagyszabású évzáró koncerttel búcsúzik.

A frontember a visszalépés után csendesebb életre készül: kertészkedésre, olasz nyelvtanulásra, zongorázásra és írásra. „Idillinek tűnik. Meglepne, ha könnyen menne – de megpróbálok tudatosan készülni erre a lelassulásra” – fogalmazott. A rajongóknak pedig azt üzente: „Köszönöm, hogy vagytok, hogy velünk vagytok. Sokat jelent ez, nagyon sokat.”