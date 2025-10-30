október 3., péntek

Hosszú évek után elfáradt

1 órája

30Y: Beck Zoli búcsút int a színpadnak

Címkék#Beck Zoli#búcsúkoncert#búcsú#30Y

Beck Zoli, az együttes frontembere bejelentette, hogy az év végén búcsút vesz a színpadtól. A 30Y december 30-án Pécsett adja utolsó koncertjét.

Polgár Patrícia


A 30Y egy időre búcsúzik a színpadtól

A 30Y közösség Facebook-csoportjában tette közzé Beck Zoli azt a megható vallomást, amelyben arról írt, hogy hosszú évek után elfáradt, és szüksége van a leállásra. A zenész kiégésről, örömtelenségről és arról beszélt, hogy bár nagyszerű zenekarral, barátok között zenélhetett, egyre nehezebb volt számára megtalálni a felszabadultságot a színpadon. „Szárazság volt bennem, nem találtam örömöt a színpadon” – vallotta be.



Illusztráció:Facebook/30Y

Megható üzenetben búcsúzott a 30Y frontembere

A döntés mögött több mint két évtizednyi megfeszített tempó áll: 2005 óta szinte megszakítás nélkül koncertezett, évente több mint száz fellépéssel. A zenekarral és barátaival – köztük Grecsó Krisztiánnal – közösen hozta meg az elhatározást, hogy a huszonötödik év méltó lezárása után elcsendesednek. A rajongóknak írt levelében Beck Zoli úgy fogalmazott: a kimondás már önmagában megkönnyebbülést hozott számára.

Az idei év azonban még számos koncerttel várja a közönséget. A sorozat december 30-án Pécsett ér véget, ahol a zenekar nagyszabású évzáró koncerttel búcsúzik.

A frontember a visszalépés után csendesebb életre készül: kertészkedésre, olasz nyelvtanulásra, zongorázásra és írásra. „Idillinek tűnik. Meglepne, ha könnyen menne – de megpróbálok tudatosan készülni erre a lelassulásra” – fogalmazott. A rajongóknak pedig azt üzente: „Köszönöm, hogy vagytok, hogy velünk vagytok. Sokat jelent ez, nagyon sokat.”

 

