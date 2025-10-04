Állatok Világnapja: kutyák vonulnak a Haladás játékosaival

Október 4-én, az Állatok Világnapja alkalmából a Haladás Sportkomplexum gyepén a játékosok mellett négylábú barátok is főszerepet kapnak. A Haladás és a Fekete István Állatvédő Egyesület összefogásának köszönhetően a Rohonci úti stadionban a Hali–Puskás Akadémia II. bajnoki mérkőzésen nemcsak a labda kerül a pálya közepére, de középpontban lesz a felelős állattartás és az örökbefogadás is.

A Haladás meccsén ismét pályára lépnek örökbefogadható kisállatok az Állatok Világnapja alkalmából

Forrás: Facebook/Szombathelyi Haladás

A kezdeményezés nem előzmény nélküli: még 2021-ben, a Lurkó UFC szervezésében a Haladás játékosai menhelyi kutyákkal vonultak ki a pályára. Idén ezt a megható hagyományt szeretnék újraéleszteni, hogy még több figyelem irányuljon a gazdára váró állatokra. A Fekete István Állatvédő Egyesület ezúttal is örökbefogadásra váró kutyusokkal érkezik a Sportkomplexumba, akik a játékosokkal együtt lépnek a gyepre, szimbolizálva a közös felelősséget.

Állatok Világnapja a kivetítőkön – szurkolói kedvencek a stadionban

A szurkolók is aktívan bekapcsolódhatnak az ünneplésbe: a pénztáraknál pénzbeli és tárgyi adományokat gyűjtenek az egyesület számára, legyen szó jó minőségű állateledelről, nyakörvről, pórázról, fertőtlenítőről, vagy épp játékokról. Emellett a Haladás-drukkerek beküldött fotói is láthatóak lesznek a stadion kivetítőin – kis kedvenceik képei melegítik a hangulatot a mérkőzés előtt.