Szántó Dániel: „Hajdú Péter átlépett egy határt”

Címkék#RTL#Szántó Dániel#Korom Gábor

Hajdú Péter szabályszegése az Árulók című műsorban nagy port kavart, most pedig egy korábbi játékos, Szántó Dániel is elmondta a véleményét. Az Árulók ismét reflektorfénybe került – de vajon kinek van igaza?

Polgár Patrícia

Hajdú Péter esete alaposan felkavarta az állóvizet az Árulók háza táján. A műsorban történt szabályszegés gyanúja után most egy korábbi résztvevő, a szombathelyi származású krimiíró, Szántó Dániel osztotta meg gondolatait egy videóban. „Egykori játékosként nekem is van véleményem” – kezdte, majd részletesen kifejtette, miért látja úgy, hogy Hajdú Péter valóban átlépett egy határt.

Az Árulók: Szántó Dániel videóban mondta el véleményét
Az Árulók: Szántó Dániel videóban mondta el véleményét
Forrás: Facebook/Szántó Dániel

Az Árulókban történt szabályszegés az év vitáját hozta el

A történet szerint Hajdú Pétert kiszavazták a kerekasztalnál, majd az igazság körében erős utalást tett arra, hogy őt „elárulták” – vagyis áruló társa buktatta le. Ezzel azonban megszegte a játék egyik legfontosabb szabályát, hiszen a kiesett játékos már nem befolyásolhatja a többiek döntését. Szántó Dániel szerint ez valóban hibás lépés volt, még ha nem is változtatott érdemben a játék menetén.

Hajdú Péter átlépett egy határt, amit nem szabadott volna 

– mondta, majd hozzátette: a produkció akár el is tekinthetett volna a következményektől, hiszen az eset végül inkább PR-szempontból hozott hasznot mindenkinek. 

Most mindenki az Árulókról beszél, elindult a vita, és ez jót tett a műsornak.

@szantodaniel_dana Hajdú Péter árulása… #hajdúpéter #azárulók #gyilkosságakastélyban #magyarszerző #fyi ♬ eredeti hang - Szántó Dániel | Dana

A botránynak azonban lett következménye: a szerdai adásban Korom Gábort száműzték a kerekasztalnál. Az RTL közleményt adott ki, amely szerint Hajdú Péter kötbérfizetésre is kötelezhető. A műsorvezető ezt vitatja, szerinte nem szegett szabályt, és ha kell, bíróság elé is viszi az ügyet.

