Szántó Dániel: „Hajdú Péter átlépett egy határt”
Hajdú Péter szabályszegése az Árulók című műsorban nagy port kavart, most pedig egy korábbi játékos, Szántó Dániel is elmondta a véleményét. Az Árulók ismét reflektorfénybe került – de vajon kinek van igaza?
Hajdú Péter esete alaposan felkavarta az állóvizet az Árulók háza táján. A műsorban történt szabályszegés gyanúja után most egy korábbi résztvevő, a szombathelyi származású krimiíró, Szántó Dániel osztotta meg gondolatait egy videóban. „Egykori játékosként nekem is van véleményem” – kezdte, majd részletesen kifejtette, miért látja úgy, hogy Hajdú Péter valóban átlépett egy határt.
Az Árulókban történt szabályszegés az év vitáját hozta el
A történet szerint Hajdú Pétert kiszavazták a kerekasztalnál, majd az igazság körében erős utalást tett arra, hogy őt „elárulták” – vagyis áruló társa buktatta le. Ezzel azonban megszegte a játék egyik legfontosabb szabályát, hiszen a kiesett játékos már nem befolyásolhatja a többiek döntését. Szántó Dániel szerint ez valóban hibás lépés volt, még ha nem is változtatott érdemben a játék menetén.
Hajdú Péter átlépett egy határt, amit nem szabadott volna
– mondta, majd hozzátette: a produkció akár el is tekinthetett volna a következményektől, hiszen az eset végül inkább PR-szempontból hozott hasznot mindenkinek.
Most mindenki az Árulókról beszél, elindult a vita, és ez jót tett a műsornak.
A botránynak azonban lett következménye: a szerdai adásban Korom Gábort száműzték a kerekasztalnál. Az RTL közleményt adott ki, amely szerint Hajdú Péter kötbérfizetésre is kötelezhető. A műsorvezető ezt vitatja, szerinte nem szegett szabályt, és ha kell, bíróság elé is viszi az ügyet.