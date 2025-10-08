Borbás Marcsi így nézett ki fiatalon – szinte rá sem ismerni

Borbás Marcsi fiatalon is pontosan olyan derűt, harmóniát és hitelességet árasztott, mint napjainkban. A húsz évvel ezelőtti felvételeken a rajongók egy mosolygós, közvetlen, a természethez és az emberekhez közel álló nőt láthatnak, aki már akkor is tudta, mi az, ami igazán érték. A televíziózásban eltöltött évtizedek alatt a Gasztroangyal műsorvezetője a magyar vidéki élet, a hagyományok és a tiszta ízek megkerülhetetlen alakjává vált.

Rá sem ismerni, hogy nézett ki Borbás Marcsi fiatalon

Forrás: Fotocentral/Archívum Meglepetés

Borbás Marcsi fiatalon is a természetesség megtestesítője volt

Az utóbbi években újra reflektorfénybe került: augusztusban visszatért a képernyőre a Gasztroangyal, amelyet sokan az egyik legőszintébb, legemberibb gasztroműsornak tartanak. Emellett a Highlights of Hungary jelöltjei között is ott van, ami nagy elismerés annak, aki évtizedek óta a magyar értékek megőrzéséért dolgozik.

Nemcsak a televízióban, hanem a mindennapokban is hű maradt önmagához. Őrségi házát és kertjét meleg szívvel gondozza, és nemrég videón is körbevezette ott követőit. Látható, hogy számára a természet közelsége, a kert nyugalma és az egyszerű, emberközeli élet jelenti az igazi harmóniát.