2 órája
Borbás Marcsi így nézett ki fiatalon – szinte rá sem ismerni
Képek kerültek elő arról, hogyan nézett ki fiatalon az ország egyik legkedveltebb műsorvezetője. Borbás Marcsi most is ugyanolyan természetes és mosolygós, mint akkor volt.
Borbás Marcsi őrségi kertjében
Forrás: Mandiner
Borbás Marcsi fiatalon is pontosan olyan derűt, harmóniát és hitelességet árasztott, mint napjainkban. A húsz évvel ezelőtti felvételeken a rajongók egy mosolygós, közvetlen, a természethez és az emberekhez közel álló nőt láthatnak, aki már akkor is tudta, mi az, ami igazán érték. A televíziózásban eltöltött évtizedek alatt a Gasztroangyal műsorvezetője a magyar vidéki élet, a hagyományok és a tiszta ízek megkerülhetetlen alakjává vált.
Borbás Marcsi fiatalon is a természetesség megtestesítője volt
Az utóbbi években újra reflektorfénybe került: augusztusban visszatért a képernyőre a Gasztroangyal, amelyet sokan az egyik legőszintébb, legemberibb gasztroműsornak tartanak. Emellett a Highlights of Hungary jelöltjei között is ott van, ami nagy elismerés annak, aki évtizedek óta a magyar értékek megőrzéséért dolgozik.
Nemcsak a televízióban, hanem a mindennapokban is hű maradt önmagához. Őrségi házát és kertjét meleg szívvel gondozza, és nemrég videón is körbevezette ott követőit. Látható, hogy számára a természet közelsége, a kert nyugalma és az egyszerű, emberközeli élet jelenti az igazi harmóniát.