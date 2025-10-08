október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Derű és harmónia

1 órája

Borbás Marcsi így nézett ki fiatalon – szinte rá sem ismerni

Címkék#Gasztroangyal#Borbás Marcsi#Őrség

Képek kerültek elő arról, hogyan nézett ki fiatalon az ország egyik legkedveltebb műsorvezetője. Borbás Marcsi most is ugyanolyan természetes és mosolygós, mint akkor volt.

Vaol.hu
Borbás Marcsi így nézett ki fiatalon – szinte rá sem ismerni

Borbás Marcsi őrségi kertjében

Forrás: Mandiner

Borbás Marcsi fiatalon is pontosan olyan derűt, harmóniát és hitelességet árasztott, mint napjainkban. A húsz évvel ezelőtti felvételeken a rajongók egy mosolygós, közvetlen, a természethez és az emberekhez közel álló nőt láthatnak, aki már akkor is tudta, mi az, ami igazán érték. A televíziózásban eltöltött évtizedek alatt a Gasztroangyal műsorvezetője a magyar vidéki élet, a hagyományok és a tiszta ízek megkerülhetetlen alakjává vált.

Rá sem ismerni, hogy nézett ki Borbás Marcsi fiatalon
Rá sem ismerni, hogy nézett ki Borbás Marcsi fiatalon
Forrás: Fotocentral/Archívum Meglepetés

Borbás Marcsi fiatalon is a természetesség megtestesítője volt

Az utóbbi években újra reflektorfénybe került: augusztusban visszatért a képernyőre a Gasztroangyal, amelyet sokan az egyik legőszintébb, legemberibb gasztroműsornak tartanak. Emellett a Highlights of Hungary jelöltjei között is ott van, ami nagy elismerés annak, aki évtizedek óta a magyar értékek megőrzéséért dolgozik.

Nemcsak a televízióban, hanem a mindennapokban is hű maradt önmagához. Őrségi házát és kertjét meleg szívvel gondozza, és nemrég videón is körbevezette ott követőit. Látható, hogy számára a természet közelsége, a kert nyugalma és az egyszerű, emberközeli élet jelenti az igazi harmóniát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu