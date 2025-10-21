október 21., kedd

Őrségi ízek

1 órája

Borbás Marcsi megmutatta, mit szüretel még ősszel az Őrségben

Címkék#kert#szüret#Borbás Marcsi#Őrség

Minél beljebb megyünk az őszben, annál inkább fogynak el a betakarítani valók az udvarokból. De nem így az őrségi ízek és vidék nagy szerelmesénél. Borbás Marcsi kertje még októberben is ontja a termést magából.

Vaol.hu

Borbás Marcsi szüretel, aki a napokban több videót is közzé tett azzal kapcsolatban, hogy őrségi kertjéből mennyi mindent takarít még be októberben is. Találni még nála padlizsánt, almát, birset, uborkát, salátát, tököt, paprikát, hagymát, karalábét – és még egy cirmos cicát is.

Borbás Marcsi szüretel
Borbás Marcsi szüretel, mert a kertje még októberben is terem
Forrás: egy.hu

Őszi ízek és illatok Borbás Marcsi kertjéből

A padlizsán eltevéséhez még a módszerét is elárulta. 

Kettévágom, vékony csíkra fölszeletelem, úgy, hogy megmarad a szára. Kipanírozom, kiterítve ropogósra sütöm, vagy karikára vágva rakottast készítek belőle, mert már 10-12 csomag lesütött, lecsöpögtetett padlizsán van a mélyhűtőben, amit mindig csak előveszek egy adagot, kikeverem padlizsánkrémnek, és akkor így egész évre elég

 – fogalmazott a videóban.

@borbas.marcsi.official A padlizsánt többféle módon is el lehet tenni télire! #kertem #kert #garden #borbásmarcsi ♬ eredeti hang - Borbás Marcsi official

Borbás Marcsi szüretel

Egy pár nappal korábban tett fel videót arról, hogy már az alma és a birsalma is elkezdett potyogni a fáról, így a birset is leszüreteli.

Ezt így kirakom oda a pajtába, a konyhába, elárasztja az illatával a konyhát, mint gyerekkoromban a mamának a szobáját. És aztán így apránként kettőt-hármat megtisztítok, és birsalmakompótként megeszem. A legjobb.

 - hangzott el a videóban. Ezzel együtt felhívja a figyelmet, a birset nyersen nem lehet fogyasztani, annak ellenére, hogy külsejével arra csábít, hogy az ember beleharapjon.

Ez a világ legjobb dolga. Amikor beérik egy fán a gyümölcs és be lehet gyűjteni.

- mondja a videóban.

@borbas.marcsi.official Tegnap gyönyörű naplemente volt az Őrségben. Közben ki is szaladtam birset szüretelni! #birs #kert #kertem #garden ♬ eredeti hang - Borbás Marcsi official

Harmadik videójából kiderül, hogy idén rengeteg uborkát osztott szét és még mindig terem.

@borbas.marcsi.official Október 🍁🍂🍄‍🟫 #kertem #borbásmarcsi #őrség #kert #garden ♬ Lets Keep Groovin - StevieBMusic

 

