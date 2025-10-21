Borbás Marcsi megmutatta, mit szüretel még ősszel az Őrségben

Borbás Marcsi szüretel, aki a napokban több videót is közzé tett azzal kapcsolatban, hogy őrségi kertjéből mennyi mindent takarít még be októberben is. Találni még nála padlizsánt, almát, birset, uborkát, salátát, tököt, paprikát, hagymát, karalábét – és még egy cirmos cicát is.

Borbás Marcsi szüretel, mert a kertje még októberben is terem

Őszi ízek és illatok Borbás Marcsi kertjéből

A padlizsán eltevéséhez még a módszerét is elárulta.

Kettévágom, vékony csíkra fölszeletelem, úgy, hogy megmarad a szára. Kipanírozom, kiterítve ropogósra sütöm, vagy karikára vágva rakottast készítek belőle, mert már 10-12 csomag lesütött, lecsöpögtetett padlizsán van a mélyhűtőben, amit mindig csak előveszek egy adagot, kikeverem padlizsánkrémnek, és akkor így egész évre elég

– fogalmazott a videóban.

Egy pár nappal korábban tett fel videót arról, hogy már az alma és a birsalma is elkezdett potyogni a fáról, így a birset is leszüreteli.

Ezt így kirakom oda a pajtába, a konyhába, elárasztja az illatával a konyhát, mint gyerekkoromban a mamának a szobáját. És aztán így apránként kettőt-hármat megtisztítok, és birsalmakompótként megeszem. A legjobb.

- hangzott el a videóban. Ezzel együtt felhívja a figyelmet, a birset nyersen nem lehet fogyasztani, annak ellenére, hogy külsejével arra csábít, hogy az ember beleharapjon.

Ez a világ legjobb dolga. Amikor beérik egy fán a gyümölcs és be lehet gyűjteni.

- mondja a videóban.

Harmadik videójából kiderül, hogy idén rengeteg uborkát osztott szét és még mindig terem.