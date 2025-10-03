37 perce
Idén is korán csendül fel a Last Christmas
Október elsején hivatalosan is elindult a karácsonyi zenei szezon a rádióban. A Christmas FM idén is meghozza az ünnepi hangulatot, Mariah Carey-től a Wham!-ig, Michael Bublétól Bing Crosbyig.
Október elsején elindult a Christmas FM
Forrás: Illusztráció/Pixabay
Alig ért véget a szeptember, máris bekapcsolhatjuk az ünnepi dallamokat: október elsején elindult a Christmas FM az interneten, amely minden évben elhozza a karácsony varázsát. A hallgatók idén is számíthatnak a legnagyobb klasszikusokra: felcsendül Mariah Carey ikonikus „All I Want For Christmas Is You”-ja, a Wham! felejthetetlen „Last Christmas”-e, Michael Bublé bársonyos hangja, valamint Bing Crosby örökzöld „White Christmas”-e.
Korán érkezik a karácsonyi csoda: elindult a Christmas FM
A rádió minden évben jó korán kapcsolja be az ünnepi fényeket az éterben, és nem titkolt célja, hogy a mindennapok rohanásában is megajándékozza hallgatóit a karácsony meghitt hangulatával.