Dupla koncertet ad Demjén Ferenc

Demjén Ferenc dupla koncertjét jelentették be az év végére az Arénába. A zenész még augusztusban szenvedett súlyos balesetet, meg is műtötték. Állapota most már engedi, hogy ismét színpadra álljon.

December 29-én és december 30-án dupla koncerttel zárja az évet a zenészlegenda az Arénában. Az elsői napon legendás vendégei csatlakoznak hozzá, 30-án a Hogyan tudnék élni nélküled? című "Demjén film" fiatal főszereplői, a Kuplung zenekar, valamint Törőcsík Franciska, Kovács Harmat és Márkus Luca. A második napon a koncert előtt a filmet is levetítik. A film folytatása időközben gőzerővel készül, a tervek szerint 2026-ban mutatják majd be.