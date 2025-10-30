Dirty Slippers: újabb sikeres hódítás az Egyesült Királyságban

Október 15-én kezdte meg brit turnéját a Ferenczi Bebi dobos révén vasi kötődésű Dirty Slippers. Öt napon át, hét állomáson zenéltek az Egyesült Királyságban - ez volt a negyedik angliai koncertkörútjuk.

A Dirty Slippers ismét az Egyesült Királyságban turnézott

Forrás: Dirty Slippers

A Dirty Slippers magyar történelmet ír a brit zenei színtéren

A turné során jártak Londonban, Peterboroughban, Leedsben, Edinburghban, Glasgowban és Perthben. A Dirty Slippers nem csak klubkoncerteket adott ezeken a helyszíneken, hanem exkluzív akusztikus előadásokat is az Egyesült Királyság legendás lemezbolt-hálózata a HMV üzleteiben. Az Egyesült Királyságban nagy hagyománya van ennek, olyan világsztárok is dedikálnak, valamint tartanak unplugged dal bemutatókat mint a Simple Minds, Paul McCartney vagy Elton John.

Glasgowban váratlan meglepetés érte őket: találkoztak Keresztes Krisztiánnal, a Dundee United magyar hátvédjével. Természetesen egy közös kép sem maradhatott el a Rangers FC ikonikus stadionjában. A Dirty Slippers Instagram, Facebook és Tiktok oldalain folyamatosan kerülnek feltöltésre a képek - és a turné legjobb pillanatait megörökítő videók, koncertrészletek.

Az együttes énekese, Lázár és Keresztes Krisztián

Forrás: Dirty Slippers

A Dirty Slippers már több sikeres brit turnét tudhat maga mögött, és - bár a honvágy mindig hazahívja őket - biztosan visszatérnek még Angliába, előreláthatólag 2026-ban.