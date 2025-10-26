Oszkóban mindenki mosolygott - Miért szeretik annyian a felnőtt filmeket? - videó

A Szexrandi.hu társkereső 2015-óta minden évben utánajár és Google Trends mutatói segítségével, hogy földrajzilag hol a nézik a magyarok a felnőtt filmeket. A tavalyi első helyezett a Zala vármegyei Nemesrádó lett, és most éppen csak, hogy lecsúszott az első helyről, ami így is szép teljesítmény. Az idény pornó fővárosa a Somogy vármegyei Kiskorpád lett, ami a tavalyi 8. helyről tornázta fel magát a csúcsra. A harmadik helyen a Vas vármegyei Oszkó végzett.

Miért szeretik itt annyira felnőtt filmeket? - ennek jártunk utána videós riportunkban.

Forrás: Shutterstock

Szeretik a felnőtt filmeket - Miért?

Amikor a minap a Vas Népe a 600 fős faluban járt, csak mosolygós emberekkel találkozott. Lehet, mindez a témának köszönhető. Az elsőként megszólított két középkorú hölgy tudott róla, milyen hírnevet szerzett falujuk. Mint mondák, a telefonjukon ők a közösségi oldalt nézik, megha éppen valamit kereseni kell. De felnőtt filmeket ők nem néznek. Szerintük az lehet az oka, hogy felkapott lett a felnőtt film, mert helyben nincs kocsma

A falu középtáján, a művelődési háznál két férfival találkoztunk. Egyikőjük vasvári, ő szólt a kollégájának arról, hogy Oszkó harmadik helyezést ért el. Mint mondták, a faluban rendszeresek a rendezvények, de arról tippjük sincs, hogy miért lettek a harmadik helyezettek.

Videós riportunkból kiderül az is, hogy Oszkóban csupa mosolygós emberekkel találkoztunk, de a telefonjukat senki sem mutatta meg ...