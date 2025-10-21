Hadas Kriszta lánya szerint édesanyja érzékeny természetű volt

Hadas Kriszta lánya, Kakuk Sára a Best Podcast vendége volt. A műsorban többek között beszélt édesanyjával való kapcsolatáról, Hadas Kriszta személyiségéről és azokról a pillanatokról is, amikor megtudta a tragikus hírt.

Hadas Kriszta tragikusan korán távozott

Hadas Kriszta rendkívül érzékeny volt

Iszonyatosan szenzitív volt, maga körül mindenkit meg akart menteni, mindenkinek az ügyes-bajos dolgát a szívére vette, még a virágárus néniét is. Hiába mondtam, 'anyu, nem lehet egy életen át mások nehézségeit, fájdalmát, az elrontott életét, a rossz döntéseit a hátadon cipelned! Muszáj elengedned, mert visszaüt – mondta Sára a podcastben hozzátéve, hogy vélemény szerint édesanyja érzékeny természete hozzájárulhatott korai halálához.

Kakuk Sárának nagyon fiatalon mentek el a szülei, nyolc éve újságíró-televíziós édesapja, Kakuk György szíve állt meg hirtelen, és sajnos édesanyja, Hadas Kriszta halálát is hirtelen szívmegállás okozta.



