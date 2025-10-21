október 21., kedd

Hadas Kriszta lánya szerint édesanyja érzékeny természetű volt

Sári szerint ez is közrejátszhatott édesanyja halálában. Hadas Kriszta tragikusan korán távozott az élők sorából.

Hadas Kriszta lánya, Kakuk Sára a Best Podcast vendége volt. A műsorban többek között beszélt édesanyjával való kapcsolatáról, Hadas Kriszta személyiségéről és azokról a pillanatokról is, amikor megtudta a tragikus hírt.

Hadas Kriszta rendkívül érzékeny volt

Iszonyatosan szenzitív volt, maga körül mindenkit meg akart menteni, mindenkinek az ügyes-bajos dolgát a szívére vette, még a virágárus néniét is. Hiába mondtam, 'anyu, nem lehet egy életen át mások nehézségeit, fájdalmát, az elrontott életét, a rossz döntéseit a hátadon cipelned! Muszáj elengedned, mert visszaüt – mondta Sára a podcastben hozzátéve, hogy vélemény szerint édesanyja érzékeny természete hozzájárulhatott korai halálához.

Kakuk Sárának nagyon fiatalon mentek el a szülei, nyolc éve újságíró-televíziós édesapja, Kakuk György szíve állt meg hirtelen, és sajnos édesanyja, Hadas Kriszta halálát is hirtelen szívmegállás okozta. 


 

 

