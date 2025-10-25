október 25., szombat

Gyász

54 perce

Így emlékeztek kollégái Hadas Krisztáról

Címkék#kolléga#Hadas Kriszta#búcsúműsorban

Amikor tragikus hirtelenséggel elhunyt, kollégái nemcsak egy kiváló újságírót, de egy olyan embert veszítettek el, aki szervezett, figyelmes, és mindig hitt abban: a történetek nem csupán információk, hanem emberi sorsok. A búcsúzó szavakból kirajzolódik: Hadas Kriszta ösztönözte, támogatásával emelte társait — és ez maradt róla az örökség.

Vaol.hu

Hadas Kriszta halála alapjaiban megrázta a magyar közvéleményt. Sorban szólaltak meg kollégái, barátai a tragédia után. A TV2 búcsúműsorában elhangzott: "Nem munkatárs volt, hanem mentor, akinek mindig volt építő jellegű kritikája, anyai jó tanácsa”  Egykori szerkesztőtársai emlékeztettek rá: minden műsor mögött sokszor alig látható, mégis alapvető energiák voltak, amelyek Krisztából indultak ki — nem csupán a kamera felé, hanem a háttérben dolgozók felé is - írta akkor az Origo.

Hadas Kriszta tragikusan korán távozott
Hadas Kriszta tragikusan korán távozott
Forrás:  Metropol

Hadas Kriszta halála megrázta a közvéleményt

Az is elhangzott a búcsúműsorban, hogy kollégái szerint Hadas Kriszta minden történetben látta a lényeget, és megtöltötte azt érzésekkel. A TV2–nél úgy emlékeztek rá, hogy Kriszta nem csak kérdezett — hallgatott, érzett, és ezekből bontotta ki az igazságot.  A munkatársak szerint gyakran akkor jöttek elő erősebb ötletek, amikor vele beszélgették át a vázat — mert rálátott látni való részletekre is, legyen szó emberekről vagy témákról.

Mi is beszámoltunk róla, hogy az 53 éves újságírónő a piac felé tartott, amikor hirtelen rosszul lett. Egy gyógyszertárban kért segítséget, mielőtt összeesett, halálát szívroham okozta. Lánya, Kakuk Sára úgy nyilatkozott: édesanyja halálában nagy érzékenységének is szerepe lehetett.


 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
