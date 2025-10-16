Életmentő szívműtétet hajtanak végre a Falco egykori kosarasán - Nádai Anikó aggódik érte

A Bors cikkében arról írt, hogy Nádai Anikó halálra rémítette a rajongókat: a népszerű műsorvezető ugyanis az Instagram-sztorijában egy felirat volt látható: Szívsebészeti osztály. Mint kiderült, nem véletlenül járt ott, de nem róla, hanem vőlegényéről van szó. Hajmásy Péternek két komoly szívproblémája is van, ami miatt sokkal jobban oda kell magára figyelnie, az eddigi sportos életmódját is fel kellett adnia. Hajmásy Péter egyébként profi sportolói múlttal is rendelkezik, ugyanis évekig kosárlabdázott a magyar élvonalban. A Falcóban is játszott, 2009 és 2011 között két idényt húzott le a szombathelyi sárga-feketéknél.

Rövidesen életmentő szívműtétetn esik át Nádai Anikó vőlegénye, Hajmásy Péterre

Életmentő szívműtétet hajtanak végre Hajmásy Péteren

Mint a Bors írja, Péter korábban már beszélt szívritmuszavaráról, ám egy orvosi vizsgálaton kiderült, hogy a született rendellenesség mellett a szívében aortatágulat is van. Ez a betegség szinte egy időzített bombaként viselkedhet, ha nem műtik meg időben. Úgy tűnik, hogy az előkészületek és a vizsgálatok után most érkezett el az idő, hogy Hajmásy Péter befeküdjön a kórházba és végrehajtsák rajta az életmentő műtétet.

A közszereplő ugyanis szerdán tett közzé egy bejegyzést a közösségi oldalára, amiből már egyértelműen kiderült, hogy őt fogják műteni és bizony eléggé fél.

Nehéz napok előtt, de tele reménnyel. Egy új fejezet kezdődik. Holnap szívműtét vár rám — nagyon félek, de hiszem, hogy minden rendben lesz. Köszönöm mindenkinek, aki mellettem áll. Már most rengetegen irtatok a storym után... sok erőt ad, tényleg köszönöm NEKTEK. Remélem hamarosan jelentkezem!

- írta bejegyzésében Hajmásy Péter.

