Nadai Anikó: köszönjük a rengeteg imát

Ahogy arról korábban írtunk, szívműtétre volt szüksége a korábbi Falco kosaras Hajmásy Péternek. A sportolónak két komoly szívprobléma miatt sportos életmódját is fel kellett adnia. Ismert Hajmásy 2009 és 2011 között két idényt húzott le a szombathelyi sárga-feketéknél.

Hajmásy Péter túl van a műtéten

Forrás: MW/archív

A sportoló korábban többször is beszélt már szívritmuszavaráról, egy orvosi vizsgálaton azonban kiderül az is, hogy a szívében aortágulat van. Ez a betegség pedig azonnali beavatkozást igényelt, kezeletlenül időzített bombaként viselkedhet. Az előkészületek és vizsgálatok után Hajmásy Péter múlt héten befeküdt a kórházba. Menyasszonya Nádai Anikó közösségi oldalán posztolt vasárnap

Köszönjük a rengeteg imát

- írta a kép mellé, amin az látszik, hogy férje kezét fogja.