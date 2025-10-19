október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Műtét

50 perce

Nadai Anikó: köszönjük a rengeteg imát

Címkék#Falco#Hajmásy Péternek#Nadai Anikó

Túl van a szívműtéten a volt Falco-kosaras.

Vaol.hu

Ahogy arról korábban írtunk, szívműtétre volt szüksége a korábbi Falco kosaras Hajmásy Péternek. A sportolónak két komoly szívprobléma miatt sportos életmódját is fel kellett adnia. Ismert Hajmásy 2009 és 2011 között két idényt húzott le a szombathelyi sárga-feketéknél

293A0700Hajmásy Péter túl van a műtéten
Hajmásy Péter túl van a műtéten
Forrás: MW/archív

Hajmásy Péter túl van a műtéten

A sportoló korábban többször is beszélt már szívritmuszavaráról, egy orvosi vizsgálaton azonban kiderül az is, hogy a szívében aortágulat van. Ez a betegség pedig azonnali beavatkozást igényelt, kezeletlenül időzített bombaként viselkedhet. Az előkészületek és vizsgálatok után Hajmásy Péter múlt héten befeküdt a kórházba. Menyasszonya Nádai Anikó közösségi oldalán posztolt vasárnap

Köszönjük a rengeteg imát

- írta a kép mellé, amin az látszik, hogy férje kezét fogja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu