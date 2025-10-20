1 órája
Házasság első látásra: Miló Viki őszintén beszélt gyerekkori traumájáról
A TV2 reality-je ma új részekkel jelentkezik. A Házasság első látásra hétfőn sem lesz mentes a bonyodalmaktól.
Hétfőn 19.45-től ismét két új epizóddal jön a tévé képernyőire a párkereső valóságshow. Az előző részekben a párok találkoztak a Házasság első látásra szakértőivel, Tóth Melinda és Gál Viktor pszichológusokkal. A találkozón Miló Viki vallomása mindenkit megérintett, gyerekkori szexuális zaklatás áldozata volt.
Házasság első látásra: Réka és Ricsi romantikus csónakázása sem hoz áttörést
Traumáját a mai epizódban tovább boncolgatják a szakértőkkel, ahogy azt is, miért ilyen távolságtartó Attilával.
Szintén a mai részben romantikus csónakázásra indul Réka és Ricsi, ahol a lány megfogalmazza, azért nem tud Ricsi felé nyitni, mert a fiú túl felszínes.