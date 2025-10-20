október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A TV2 reality-je

1 órája

Házasság első látásra: Miló Viki őszintén beszélt gyerekkori traumájáról

Címkék#Házasság első látásra#Gál Viktor#Tóth Melinda#TV2#trauma#Miló Viki

A TV2 reality-je ma új részekkel jelentkezik. A Házasság első látásra hétfőn sem lesz mentes a bonyodalmaktól.

Vaol.hu

Hétfőn 19.45-től ismét két új epizóddal jön a tévé képernyőire a párkereső valóságshow. Az előző részekben a párok találkoztak a Házasság első látásra szakértőivel, Tóth Melinda és Gál Viktor pszichológusokkal. A találkozón Miló Viki vallomása mindenkit megérintett, gyerekkori szexuális zaklatás áldozata volt.

Miló Viki bővebben vall traumájáról a Házasság első látásra mai epizódjában
Miló Viki bővebben vall traumájáról a Házasság első látásra mai epizódjában
Fotó: TV2

Házasság első látásra: Réka és Ricsi romantikus csónakázása sem hoz áttörést

Traumáját a mai epizódban tovább boncolgatják a szakértőkkel, ahogy azt is, miért ilyen távolságtartó Attilával.

Szintén a mai részben romantikus csónakázásra indul Réka és Ricsi, ahol a lány megfogalmazza, azért nem tud Ricsi felé nyitni, mert a fiú túl felszínes.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu