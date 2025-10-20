Házasság első látásra: Miló Viki őszintén beszélt gyerekkori traumájáról

Hétfőn 19.45-től ismét két új epizóddal jön a tévé képernyőire a párkereső valóságshow. Az előző részekben a párok találkoztak a Házasság első látásra szakértőivel, Tóth Melinda és Gál Viktor pszichológusokkal. A találkozón Miló Viki vallomása mindenkit megérintett, gyerekkori szexuális zaklatás áldozata volt.

Miló Viki bővebben vall traumájáról a Házasság első látásra mai epizódjában

Fotó: TV2

Házasság első látásra: Réka és Ricsi romantikus csónakázása sem hoz áttörést

Traumáját a mai epizódban tovább boncolgatják a szakértőkkel, ahogy azt is, miért ilyen távolságtartó Attilával.

Szintén a mai részben romantikus csónakázásra indul Réka és Ricsi, ahol a lány megfogalmazza, azért nem tud Ricsi felé nyitni, mert a fiú túl felszínes.