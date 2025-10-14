Házasság első látásra: Miló Viki 47 évesen először költözik össze egy férfival

Hétfő este elindult a Házasság első látásra, a TV2 új, izgalmas magyar reality show-ja, amelyben a pszichológusok és párkapcsolati szakértők választanak párt a jelentkezőknek. A párkereső valóságshow célja, hogy bebizonyítsa: a szerelem nem mindig a véletlenen múlik, hanem a tudomány segítségével is megtalálható. A Házasság első látásra 2025-ös évada már az első adásban megható történeteket és őszinte pillanatokat hozott.

Házasság első látásra: Miló Viki és a szerelem tudományos alapokon

Forrás: BorsOnline/Markovits Gábor

Pszichológusok döntik el, ki kinek való – indul a Házasság első látásra 2025

A Házasság első látásra szereplői között ezúttal akad ismert név is: a világbajnok ökölvívó Miló Viki például 47 évesen először költözik össze egy férfival. „Már rosszul vagyok” – vallotta be őszintén a Borsnak, hozzátéve, hogy most először engedi meg magának, hogy valakihez igazán közel kerüljön.

A műsor másik meghatározó alakja Varga Sándor, azaz Sanya, aki 60 évesen áll először az oltár elé. Bár korábban volt vőlegény, házasságig sosem jutott el – most viszont a Házasság első látásra TV2-es szakértői bíztatják, hogy adjon még egy esélyt a szerelemnek.

A nézők természetesen a korábbi évadokat sem felejtették el: a Házasság első látásra Reni és a Házasság első látásra Orsi történetei sokak számára példát mutattak arra, hogy a képernyőn is születhetnek valódi érzelmek.

Ha valaki kíváncsi rá, a Házasság első látásra mikor kezdődik, a műsort hétfő esténként láthatják a nézők a TV2-n. A reality show idén is azt ígéri, hogy a nézők szemtanúi lehetnek annak, hogyan alakulhat ki igazi szerelem két idegen között – még akkor is, ha minden egyetlen pillantással kezdődik.