Műsorváltozás
31 perce
Házasság első látásra: ezért láthattunk tegnap csak egy részt
Műsorváltozás történt a TV2-n. Hozzuk, miért jelentkezik ettől a héttől csak egy epizóddal a Házasság első látásra.
Műsorváltozás történt a TV2-nél, hiszen október 20-án hétfőn visszatért a képernyőre a Legyen ön is milliomos! Palik Lászlóval. Emiatt a 19.45-kor kezdődő Házasság első látásra című párkereső reality tegnap óta a korábbiakban megszokottakkal ellentétben nem dupla, hanem szimpla epizóddal jelentkezik esténként.
Tegnap írtunk Miló Viki tragédiájáról, tegnap fény derült rá, hogy Kárment is szexuálisan bántalmazták.
Részlet a Házasság első látásra tegnapi epizódjából:
