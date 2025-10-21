Házasság első látásra: ezért láthattunk tegnap csak egy részt

Műsorváltozás történt a TV2-nél, hiszen október 20-án hétfőn visszatért a képernyőre a Legyen ön is milliomos! Palik Lászlóval. Emiatt a 19.45-kor kezdődő Házasság első látásra című párkereső reality tegnap óta a korábbiakban megszokottakkal ellentétben nem dupla, hanem szimpla epizóddal jelentkezik esténként.

Házasság első látásra: vége a duplázásnak a TV2-n

Tegnap írtunk Miló Viki tragédiájáról, tegnap fény derült rá, hogy Kárment is szexuálisan bántalmazták.

Részlet a Házasság első látásra tegnapi epizódjából: