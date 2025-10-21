október 21., kedd

Műsorváltozás

31 perce

Házasság első látásra: ezért láthattunk tegnap csak egy részt

Műsorváltozás történt a TV2-n. Hozzuk, miért jelentkezik ettől a héttől csak egy epizóddal a Házasság első látásra.

Vaol.hu

Műsorváltozás történt a TV2-nél, hiszen október 20-án hétfőn visszatért a képernyőre a Legyen ön is milliomos! Palik Lászlóval. Emiatt a 19.45-kor kezdődő Házasság első látásra című párkereső reality tegnap óta a korábbiakban megszokottakkal ellentétben nem dupla, hanem szimpla epizóddal jelentkezik esténként.

Házasság első látásra: vége a duplázásnak a TV2-n
Házasság első látásra: vége a duplázásnak a TV2-n
Forrás: TV2

Tegnap írtunk Miló Viki tragédiájáról, tegnap fény derült rá, hogy Kárment is szexuálisan bántalmazták.

Részlet a Házasság első látásra tegnapi epizódjából:

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
