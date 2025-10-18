Házasság első látásra: a nászutakon máris jönnek a konfliktusok

Ma ismét a képernyőre érkezik a Házasság első látásra, a TV2 egyik legsikeresebb magyar reality show-ja. Az elmúlt két évad során a műsor igazi közönségkedvenc lett, hiszen a nézők testközelből követhetik, hogyan próbálják megtalálni életük párját azok a bátor szinglik, akik szakértők segítségével mondanak igent egy ismeretlenre.

A Házasság első látásra több párja már a nászúton összezördült

Forrás: TV2

Az izgalmas párkereső valóságshow harmadik évadában is hat nő és hat férfi vágott bele a nagy kísérletbe. Céljuk ugyanaz: végre társra találni, és bebizonyítani, hogy a tudomány is képes szerelemre hangolni két embert. A házasság első látásra 2025-ös évadban a szakértői csapat is megújult. A nézők már jól ismerhetik Gaál Viktor pszichológust, az érzelmi intelligencia kutatóját, valamint Tóth Melinda pszichológust, aki kötődéssel és elköteleződéssel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Hozzájuk csatlakozott két új tag: Liszkay Judit, okleveles kínai és nyugati asztrológus, valamint Rozs Erika, szexuálpszichológiai szakpszichológus, autogén tréner és szimbólum terapeuta.

A "Házasság első látásra párok" közül mindenkinek kijut a romantikából – és a próbatételekből is:

Rebeka és Zsolt Nizzába utaztak nászútra,

Sanya és Rita Toszkánában próbálják meg közösen megtalálni az összhangot,

Miló Viktória és Attila Barcelonában kezdik házaséletüket,

Kármen és Dani Kréta szigetén töltik első napjaikat,

Anna és Peti Szlovéniába mentek,

Réka és Ricsi pedig Marokkóban teszik próbára kapcsolatukat.

Sanya és Rita között forr a levegő - és nem biztos, hogy a jó értelemben

Az előzetes szerint a nászutak további részéban sem lesz minden idilli: Rita és Sanya, Miló Viki és Attila, valamint Ricsi és Réka között is komoly konfliktusok bontakoznak ki. Rita például egy ponton odáig jut, hogy kimondja: talán feladja a játékot.

A házasság első látásra epizódok ezúttal még több feszültséget és érzelmi mélységet ígérnek. A nézők minden részben betekintést nyerhetnek abba, hogyan birkóznak meg a párok a különbözőségeikkel, a féltékenységgel és az egymáshoz való alkalmazkodással.

A TV2 reality showjának harmadik évada ma is dupla résszel érkezik 19.45-től. A kérdés pedig továbbra is nyitott: vajon valóban lehet házasság első látásra?