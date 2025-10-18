44 perce
Házasság első látásra: a nászutakon máris jönnek a konfliktusok
Új évaddal tért vissza a TV2 sikerműsora, amely ismét hat nő és hat férfi történetén keresztül kutatja a szerelem tudományát. A Házasság első látásra nászútjain is leginkább a konfliktusok uralkodnak.
A Házasság első látásra több párja már a nászúton összezördült
Forrás: TV2
Ma ismét a képernyőre érkezik a Házasság első látásra, a TV2 egyik legsikeresebb magyar reality show-ja. Az elmúlt két évad során a műsor igazi közönségkedvenc lett, hiszen a nézők testközelből követhetik, hogyan próbálják megtalálni életük párját azok a bátor szinglik, akik szakértők segítségével mondanak igent egy ismeretlenre.
Az izgalmas párkereső valóságshow harmadik évadában is hat nő és hat férfi vágott bele a nagy kísérletbe. Céljuk ugyanaz: végre társra találni, és bebizonyítani, hogy a tudomány is képes szerelemre hangolni két embert. A házasság első látásra 2025-ös évadban a szakértői csapat is megújult. A nézők már jól ismerhetik Gaál Viktor pszichológust, az érzelmi intelligencia kutatóját, valamint Tóth Melinda pszichológust, aki kötődéssel és elköteleződéssel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Hozzájuk csatlakozott két új tag: Liszkay Judit, okleveles kínai és nyugati asztrológus, valamint Rozs Erika, szexuálpszichológiai szakpszichológus, autogén tréner és szimbólum terapeuta.
A "Házasság első látásra párok" közül mindenkinek kijut a romantikából – és a próbatételekből is:
- Rebeka és Zsolt Nizzába utaztak nászútra,
- Sanya és Rita Toszkánában próbálják meg közösen megtalálni az összhangot,
- Miló Viktória és Attila Barcelonában kezdik házaséletüket,
- Kármen és Dani Kréta szigetén töltik első napjaikat,
- Anna és Peti Szlovéniába mentek,
- Réka és Ricsi pedig Marokkóban teszik próbára kapcsolatukat.
Sanya és Rita között forr a levegő - és nem biztos, hogy a jó értelemben
Az előzetes szerint a nászutak további részéban sem lesz minden idilli: Rita és Sanya, Miló Viki és Attila, valamint Ricsi és Réka között is komoly konfliktusok bontakoznak ki. Rita például egy ponton odáig jut, hogy kimondja: talán feladja a játékot.
A házasság első látásra epizódok ezúttal még több feszültséget és érzelmi mélységet ígérnek. A nézők minden részben betekintést nyerhetnek abba, hogyan birkóznak meg a párok a különbözőségeikkel, a féltékenységgel és az egymáshoz való alkalmazkodással.
A TV2 reality showjának harmadik évada ma is dupla résszel érkezik 19.45-től. A kérdés pedig továbbra is nyitott: vajon valóban lehet házasság első látásra?