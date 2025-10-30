Házasság első látásra: Peti és Anna különválnak, a lány Ritához költözik

Válságba került Dudás Anna és Jagicza Peti kapcsolata, ezért a Házasság első látásra szakértői döntöttek: a pár útjai elválnak és külön-külön dolgoznak a problémáikon. Gaál Viktor elmondta a pároknak: az Ébredés hetén a Házasság első látásra szereplői azzal kerülnek szembe, amit korábbi életükből „hibás működésként” hoznak magukkal, lerakják traumáikat és tiszta lappal nézzenek az új kezdetbe.

Házasság első látásra: Anna és Peti kapcsolata fordulóponthoz érkezett

Forrás: Bors/TV2

Házasság első látásra: Anna Ritához költözik

Attila külön beszélgetésben azt tanácsolta Petinek, hogy vitáiknál ne menjen el a végletekig, hiszen nem tudhatja, Anna milyen állításokat fog megfogalmazni vele szemben – ha ezeket nem tudja megcáfolni, csak rosszul jöhet ki belőle.

Rita pedig felajánlotta Annának, hogy költözzön hozzá.