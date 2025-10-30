október 30., csütörtök

1 órája

Házasság első látásra: Peti és Anna különválnak, a lány Ritához költözik

Korábban úgy tűnt Anna és Peti között minden rendben van annak ellenére, hogy Anna nehezen nyit a fiú felé. Azonban nem várt fordulatot hozott a Házasság első látásra.

Házasság első látásra: Peti és Anna különválnak, a lány Ritához költözik

Házasság első látásra: Anna és Peti kapcsolata fordulóponthoz érkezett

Forrás: Bors/TV2

Válságba került Dudás Anna és Jagicza Peti kapcsolata, ezért a Házasság első látásra szakértői döntöttek: a pár útjai elválnak és külön-külön dolgoznak a problémáikon. Gaál Viktor elmondta a pároknak: az Ébredés hetén a Házasság első látásra szereplői azzal kerülnek szembe, amit korábbi életükből „hibás működésként” hoznak magukkal, lerakják traumáikat és tiszta lappal nézzenek az új kezdetbe.

Házasság első látásra: Anna és Peti kapcsolata fordulóponthoz érkezett
Házasság első látásra: Anna és Peti kapcsolata fordulóponthoz érkezett
Forrás: Bors/TV2

Házasság első látásra: Anna Ritához költözik

Attila külön beszélgetésben azt tanácsolta Petinek, hogy vitáiknál ne menjen el a végletekig, hiszen nem tudhatja, Anna milyen állításokat fog megfogalmazni vele szemben – ha ezeket nem tudja megcáfolni, csak rosszul jöhet ki belőle.

Rita pedig felajánlotta Annának, hogy költözzön hozzá.

 

