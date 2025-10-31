október 31., péntek

„Baromira szerettem” – Jagicza Peti elárulta, milyen volt műszempillát hordani

A napokban felmerült a kérdés, hogy Jagicza Peti valóban viselt-e már műszempillát. A Házasság első látásra szereplője TikTokon adott választ.

Jagicza Péter Dudás Anna párja a Házasság első látásra című műsorban. Bevallotta, korábban két hónapon át viselt műszempillát. Ezt azzal magyarázta, hogy évek óta ebben az iparágban tevékenykedik, szempilla stylistokkal dolgozik együtt.

A Házasság első látásra sztárja nem szégyelli, hogy viselt műszempillát

Leszögezte, jelenleg nem visel szempillát és nem is tervez ilyet csinálni a következő időszakban. Visszaemlékezett, hogy amikor hordta, nagyon élvezte. - Baromira szerettem. Nagyon szépen kidobta a szememet. Jól is állt, tetszett is, szerettem is – fogalmazott. Elmondta, hogy tavaly egy partnere indult egy nemzetközi versenyen férfi kategóriában és ő volt az alany, aki végül vállalta a modell szerepét. Az építése Nemzetközi Expert kategóriában első helyezést ért el. - Én szabad embernek tartottam magamat mindig is, szabad gondolkodásúnak. Soha nem tettem magamra korlátokat, gátakat az életem során. És ez is egy olyan pontja volt, akár a szakmaiságomnak, akár a személyemnek, akár az életemnek, ahol azt tudtam mondani, hogy nem foglalkozok a társadalmi elvárásokkal, nem foglalkozok a társadalmi normákkal és gondolatokkal, és nem érdekel, hogy az emberek mit gondolnak az utcán. És azt mondtam, hogy nekem ez tetszik, ez vagyok én, ezzel foglalkozom... Azt is büszkén vállaltam, hogy mit adott nekem, amikor ebbe a szakmába belekerültem – fejtette ki Jagicza Peti.

@jagiczapeti Van pilla? Nincs pilla? Pilla egy férfin? A teljes sztori őszintén, miértekkel és hogyanokkal! @Tv2 Magyarország @UV Lash Hungary® @TV2 @TV2 hivatalos @Házasság első látásra TV2 #Házasságelsőlátásra #tv2 #tv2play #hazassagelsolatasra #uvlashhungary ♬ Yeshua Hamashiach - Josué Novais Piano Worship

 

