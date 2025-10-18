október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dráma

27 perce

Házasság első látásra: Sanya más nővel andalgott – Rita kiborult

Címkék#Házasság első látásra#Sanya#Miló Viki

A legújabb részekben újabb fordulatok rázták meg a párokat – a feszültségek és kibékülések után most botrány tört ki. Házasság első látásra: Sanyát más nővel látták.

Vaol.hu

Újabb érzelmi hullámvasút rázta meg a párokat a Házasság első látásra legutóbbi epizódjaiban. A nászutak után a kapcsolat próbája kezdődik, és úgy tűnik, nem mindenki állja ki a valóság próbáját. Miközben Miló Vikiék a korábbi konfliktusok után próbálnak újra egymásra találni, más párok között komoly törések jelentek meg.

Fotó buktatta le Sanyát: újabb dráma a Házasság első látásra műsorában
Fotó buktatta le Sanyát: újabb dráma a Házasság első látásra műsorában
Forrás: TV2

Viki és párja a reggelt paprikás hangulatban kezdték, de a katamaránozás és a flamencózás közös élménye segített egy kicsit oldani a feszültséget. Bár a városnézés újabb vitákat hozott, az utolsó vacsorán sikerült tisztázniuk a félreértéseket, és elhatározták: fokozatosan, de közösen vágnak bele az összeköltözésbe.

Házasság első látásra: válságban Rita és Sanya kapcsolata

Ritáék története azonban más irányt vett. A bortúra és a közös piknik idején még úgy tűnt, enyhül a légkör, és a „tűzszünet” után barátibb hangulat alakul ki. Sanya a főzőórán újra megmutatta kedvesebb arcát, ám kijelentése – miszerint nem biztos, hogy folytatni akarja a kapcsolatot – ismét lehűtötte a kedélyeket. A pénzügyi nézeteltérések és apró viták után új, közös lakásukban Rita címkézni kezdte a közös dolgokat, mire Sanya cinikusnak nevezte.

És ha ez nem lett volna elég, a péntek esti adásban kiderül: Sanya más nővel andalgott a Római-parton. A hírt nem mástól, mint Rita unokatestvérétől, Edinától tudjuk meg, aki bevallotta, hogy „lelkiismeret-furdalása volt”, amiért titokban fotót készített a férfiról. „Jövünk ki az étteremből, és egyszer csak ott elmegy a Sanya... egy szőke hölggyel!” – mondta a sokkoló felvételről.

Anna és Peti eközben a szlovén tengerpartról közös otthonukba költöztek, ahol Anna macskája, Bogyó azonnal próbára tette Peti türelmét. Réka és Ricsi között lassan elsimulnak a nézeteltérések, Zsolt és Rebeka pedig a nászút után rögtön összeköltöztek – náluk úgy tűnik, a harmónia erősebb, mint valaha.

Kármen és Dani a hegyekbe kirándultak, közösen ettek a „világ legfinomabb citromfagyijából”, és Dani még klímát is szereltetett, hogy Kármen jól érezze magát új otthonukban.

A hét legnagyobb visszhangot kiváltó pillanata kétségkívül Sanya lebukása volt – hogy ez után hogy alakul Ritával való kapcsolata, ma este 19.45-kor a TV2-őn kiderül.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu