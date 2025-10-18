Házasság első látásra: Sanya más nővel andalgott – Rita kiborult

Újabb érzelmi hullámvasút rázta meg a párokat a Házasság első látásra legutóbbi epizódjaiban. A nászutak után a kapcsolat próbája kezdődik, és úgy tűnik, nem mindenki állja ki a valóság próbáját. Miközben Miló Vikiék a korábbi konfliktusok után próbálnak újra egymásra találni, más párok között komoly törések jelentek meg.

Fotó buktatta le Sanyát: újabb dráma a Házasság első látásra műsorában

Forrás: TV2

Viki és párja a reggelt paprikás hangulatban kezdték, de a katamaránozás és a flamencózás közös élménye segített egy kicsit oldani a feszültséget. Bár a városnézés újabb vitákat hozott, az utolsó vacsorán sikerült tisztázniuk a félreértéseket, és elhatározták: fokozatosan, de közösen vágnak bele az összeköltözésbe.

Házasság első látásra: válságban Rita és Sanya kapcsolata

Ritáék története azonban más irányt vett. A bortúra és a közös piknik idején még úgy tűnt, enyhül a légkör, és a „tűzszünet” után barátibb hangulat alakul ki. Sanya a főzőórán újra megmutatta kedvesebb arcát, ám kijelentése – miszerint nem biztos, hogy folytatni akarja a kapcsolatot – ismét lehűtötte a kedélyeket. A pénzügyi nézeteltérések és apró viták után új, közös lakásukban Rita címkézni kezdte a közös dolgokat, mire Sanya cinikusnak nevezte.

És ha ez nem lett volna elég, a péntek esti adásban kiderül: Sanya más nővel andalgott a Római-parton. A hírt nem mástól, mint Rita unokatestvérétől, Edinától tudjuk meg, aki bevallotta, hogy „lelkiismeret-furdalása volt”, amiért titokban fotót készített a férfiról. „Jövünk ki az étteremből, és egyszer csak ott elmegy a Sanya... egy szőke hölggyel!” – mondta a sokkoló felvételről.

Anna és Peti eközben a szlovén tengerpartról közös otthonukba költöztek, ahol Anna macskája, Bogyó azonnal próbára tette Peti türelmét. Réka és Ricsi között lassan elsimulnak a nézeteltérések, Zsolt és Rebeka pedig a nászút után rögtön összeköltöztek – náluk úgy tűnik, a harmónia erősebb, mint valaha.

Kármen és Dani a hegyekbe kirándultak, közösen ettek a „világ legfinomabb citromfagyijából”, és Dani még klímát is szereltetett, hogy Kármen jól érezze magát új otthonukban.