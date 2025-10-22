Házasság első látásra: tévés arc lehet Zavira férje

Új páros mutatkozik be a Házasság első látásra szerdai epizódjában.

Házasság első látásra: minden eddiginél titokzatosabb esküvő jön

Forrás: TV2

Házasság első látásra: sztárvőlegény állhat az oltárnál

Az esküvőn a násznép soraiban ezúttal nemcsak a családtagok kaptak helyet, hanem a műsor szereplői is. Rejtélyes módon először a menyasszony, Zavira vonult be, a vőlegény oldalán pedig több ismerős arcot is kiszúrt. Tartott tőle, hogy ismert férjjelöltje lesz, ma este kiderül, hogy félelme beigazolódik-e. Az előzetes videóból annyi derül ki, hogy szakállas a vőlegény.

A násznépben ott ült az idei évadból Miló Viki, Janicsek Attila, Vas Réka, Horváth Richárd, Tigyi Kármen, Szilágyi Dani, Dudás Anna és Jagicza Peti is, de az előző évadokból is láthattunk ott szereplőket: Andrist és Gerit.

Láttam a násznépből, hogy több ismerős arc is van közöttük, tévén keresztül, és egyből elkezdtem agyalni, hogy te jó ég akkor biztosan ismert lesz a férjem is. Nem szerettem volna ismert férjet, úgyhogy elfogott a pánik, és elkezdtem stresszelni, hogy vajon ki lesz az, sőt, arra is gondoltam, hogy mi van, ha a násznép közül áll fel valaki

– nyilatkozta a Zavira művésznéven ismert Tóth Bettina.

Október 23-án extra adással jelentkezik a műsor

Hogy végül ki lesz Zavira férje, ma 19.45-kor derül ki. Október 23-án, azaz holnap 18.55-kor kezdődik a műsor és dupla résszel érkezik a képernyőre. Október 24-én, pénteken ismét szimpla epizóddal tér vissza a Házasság első látásra 19.45-kor.