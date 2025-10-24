Házasság első látásra: Viki és Attila között végképp elpattant valami

A Házasság első látásra szakértője, Gál Viktor pszichológus azt mondja a pároknak, hogy ha igazán kapcsolódni szeretnének, ki kell lépniük a komfortzónájukból. A műsor másik szakértője, Tóth Melinda pszichológus ezért felhívta a párok figyelmét: a kapcsolódás hete következik.

Házasság első látásra: Zsolt szerint Viki eltúlozza Attila gesztusait

Forrás: TV2

Közben Zsolt és Attila a férfi Miló Vikivel való kapcsolatáról beszélgetett, konszenzusra jutottak: ennél mélyebben már nemigen lehetne kettejük viszonya. Attila elmondta, hogy Viki kimondta a számára, hogy nem szeretné folytatni a kapcsolatukat, csupán barátként. Attila hangot adott annak, mennyire tart a kapcsolódás hetétől. Zsolt szerint mindenki számára egyértelművé vált, Viki hogy túlozza el Attila felé tett mozdulatait. Felidézte, hogy Attila annyit kért tőle, hogy üljön át a kanapé másik oldalára. Viki ezt pár másodperccel később már úgy adta elő, mintha azt a többiek nem látták volna. Viki arroganciáról, agresszióról és utasítgatásról beszélt, míg ezek nem történtek meg.

Hogy jelenleg hogy áll a Házasság első látásra egyik legproblémásabb párjának kapcsolata, az alábbi videóból bővebben is megtudhatja: