Megható fotó - Megszületett Hosszú Katinka kislánya
Szia Szofi, üdv a családban - Hosszú Katinka tette közzé a közösségi oldalon.
Hosszú Katinka nemsokára kétgyerekes anyuka lett
A háromszoros olimpiai bajnok úszónő élete hatalmas fordulatot vett, miután véget ért viharos házassága Shane Tusuppal. Nem sokkal később rátalált a nagy Ő-re, Gelencsér Mátéra, akivel 2022. augusztus 22-én hivatalosan is összekötötték életüket. Boldogságukat csak fokozta, hogy 2023. augusztus 6-án világra jött első gyermekük, Kamilla. Augusztusban újabb örömhírt jelentettek be: a sztárpár második babáját várja. A gólyahírt egy nagyon kedves családi fotóval kürtölték világgá.
Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled
