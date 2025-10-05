október 5., vasárnap

1 órája

Hunyadi az MMIK-ban - közönségtalálkozó Kádár L. Gellérttel

Egyedülálló közönségtalálkozóra készül Szombathely. A nézők közelebbről is megismerhetik a Hunyadi sorozat világát.

Polgár Patrícia

Hunyadi alakja nem csupán a történelem lapjain, hanem a filmvásznon is elevenen él tovább. November 11-én 19 órától a szombathelyi MMIK Művészeti Népfőiskola ad otthont egy különleges estnek, ahol a sorozat főszereplője, Kádár L. Gellért várja az érdeklődőket egy beszélgetéssel egybekötött közönségtalálkozón.

A Hunyadi-sorozat főszereplője érkezik az MMIK-ba
A Hunyadi-sorozat kulisszatitkai – közönségtalálkozó a főszereplővel

Az est során a résztvevők első kézből hallhatnak kulisszatitkokat a nagyszabású forgatásról, betekinthetnek a szerepre való felkészülés kihívásaiba, és megismerhetik a színészt, aki szenvedélyes játékával új színt hozott a legendás hadvezér történetébe. A beszélgetés nemcsak történelmi és filmes érdekességeket kínál, hanem emberközeli pillanatokat is, hiszen Kádár L Gellért mesél majd saját útjáról, élményeiről és arról, hogyan vált számára személyessé a szerep.

 

