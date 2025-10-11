október 11., szombat

Üzleti látogatás

2 órája

Szombathelyen bukkant fel Jákob Zoli és a tűzpiros Ferrari - videó

Címkék#szombathely#Jákob Zoli#Ferrari

Ismét a vasi megyeszékhelyre látogatott a hazi szépségipar egyi legkedveltebb és legismertebb szereplője.

Vaol.hu

Jákob Zolit az utóbbi időben többször is vezette útja Szombathelyre, amikor legutóbb itt járt, akkor egy vagány helyi kisfiút tett nagyon boldoggá, aki még a legendás tűzpiros Ferrarit is kipróbálhatta. A napokban is a vasi megyeszékhelyen járt a milliárdos üzletember, ám ezúttal üzleti érdeke hozta Vas vármegyébe: fodrászok számára készült termékeit népszerűsítette és mutatta be nagyközönség előtt. Mivel mással is érkezhetett volna, mint a legendás tűzpiros Ferrarival, ám ezúttal a kabrió változattal. A járművel ketten együtt mindig nagy feltűnést keltenek Szombathely utcáin, de ez nem is csoda, elvégre nem sok ilyen luxusautó járkál a városban, na meg persze kiszúrni sem olyan nehéz. 

Jákob Zoli és a tűzpiros Ferrari ismét Szombathelyen járt
Jákob Zoli és a tűzpiros Ferrari ismét Szombathelyen járt
Forrás: Facebook

Jákob Zoli szombathelyi látogatásáról videó is készült:

 

