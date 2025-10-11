Szombathelyen bukkant fel Jákob Zoli és a tűzpiros Ferrari - videó

Jákob Zolit az utóbbi időben többször is vezette útja Szombathelyre, amikor legutóbb itt járt, akkor egy vagány helyi kisfiút tett nagyon boldoggá, aki még a legendás tűzpiros Ferrarit is kipróbálhatta. A napokban is a vasi megyeszékhelyen járt a milliárdos üzletember, ám ezúttal üzleti érdeke hozta Vas vármegyébe: fodrászok számára készült termékeit népszerűsítette és mutatta be nagyközönség előtt. Mivel mással is érkezhetett volna, mint a legendás tűzpiros Ferrarival, ám ezúttal a kabrió változattal. A járművel ketten együtt mindig nagy feltűnést keltenek Szombathely utcáin, de ez nem is csoda, elvégre nem sok ilyen luxusautó járkál a városban, na meg persze kiszúrni sem olyan nehéz.

Jákob Zoli és a tűzpiros Ferrari ismét Szombathelyen járt

Forrás: Facebook

Jákob Zoli szombathelyi látogatásáról videó is készült: