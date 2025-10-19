Az ősz színeiben pompázik a vasi szépségkirálynő - csodás fotók Kenéz Nóráról!

Beköszöntött az ősz dr. Kenéz Nóra háza táján is. A szombathelyi szépségkirálynő és modell legújabb fotósorozatában az ősz finom eleganciáját és békés hangulatát idézi meg és azt kell mondjuk: nagyon jól áll neki!

Kenéz Nóra csodásan fest az ősz színeiben

Forrás: © Instagram

Miss Universe: Kenéz Nóra fotói

A képekhez mindössze ennyit írt: „Earthy elegance in every shade of brown | wrapped in warm autumn hues” – vagyis „földes elegancia a barna minden árnyalatában, melegen ölelő őszi színekbe burkolva.”A fotókon Nóra egyszerre sugároz nyugalmat, nőiességet és erőt.

A vasi szépség továbbra sem tűnik el a képernyőkről: ahogy korábban megírtuk, hamarosan láthatjuk a Farm VIP hatodik évadában, ahol Dér Henivel és Németh Kristóffal lesz egy csapatban.

Íme a gyönyörű képek!