1 órája
Az ősz színeiben pompázik a vasi szépségkirálynő - csodás fotók Kenéz Nóráról!
A 2024-es Miss Universe magára öltötte az őszt. Kenéz Nóra csodás őszi fotókat osztott meg követőivel Instagram oldalán.
Beköszöntött az ősz dr. Kenéz Nóra háza táján is. A szombathelyi szépségkirálynő és modell legújabb fotósorozatában az ősz finom eleganciáját és békés hangulatát idézi meg és azt kell mondjuk: nagyon jól áll neki!
Miss Universe: Kenéz Nóra fotói
A képekhez mindössze ennyit írt: „Earthy elegance in every shade of brown | wrapped in warm autumn hues” – vagyis „földes elegancia a barna minden árnyalatában, melegen ölelő őszi színekbe burkolva.”A fotókon Nóra egyszerre sugároz nyugalmat, nőiességet és erőt.
A vasi szépség továbbra sem tűnik el a képernyőkről: ahogy korábban megírtuk, hamarosan láthatjuk a Farm VIP hatodik évadában, ahol Dér Henivel és Németh Kristóffal lesz egy csapatban.
Íme a gyönyörű képek!