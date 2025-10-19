október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár

1 órája

Az ősz színeiben pompázik a vasi szépségkirálynő - csodás fotók Kenéz Nóráról!

Címkék#Miss Univers#Kenéz Nóra#Farm VIP

A 2024-es Miss Universe magára öltötte az őszt. Kenéz Nóra csodás őszi fotókat osztott meg követőivel Instagram oldalán.

Vaol.hu

Beköszöntött az ősz dr. Kenéz Nóra háza táján is. A szombathelyi szépségkirálynő és modell legújabb fotósorozatában az ősz finom eleganciáját és békés hangulatát idézi meg és azt kell mondjuk: nagyon jól áll neki!

Kenéz Nóra csodásan fest az ősz színeiben
Kenéz Nóra csodásan fest az ősz színeiben
Forrás: © Instagram

Miss Universe: Kenéz Nóra fotói 

A képekhez mindössze ennyit írt: „Earthy elegance in every shade of brown | wrapped in warm autumn hues” – vagyis „földes elegancia a barna minden árnyalatában, melegen ölelő őszi színekbe burkolva.”A fotókon Nóra egyszerre sugároz nyugalmat, nőiességet és erőt. 

A vasi szépség továbbra sem tűnik el a képernyőkről: ahogy korábban megírtuk, hamarosan láthatjuk a Farm VIP hatodik évadában, ahol Dér Henivel és Németh Kristóffal lesz egy csapatban.

Íme a gyönyörű képek!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu