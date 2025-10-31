október 31., péntek

Szicíliában töltődik Kenéz Nóra – koronázás után a lazításé a főszerep

Dr. Kenéz Nóra, a korábbi szépségkirálynő és a 2025-ös Miss Universe zsűritagja Szicíliában pihen, miután átadta koronáját az idei győztesnek. A szigeten lazít, várost néz, tengerpartozik és hamisítatlan olasz pizzát kóstol, miközben káprázatos pillanatokat örökít meg közösségi oldalán.

A szépséges Kenéz Nóra Szicíliában járt

A kemény munka után végre elérkezett a lazítás ideje: Kenéz Nóra Szicíliában tölti napjait, élvezve a napsütést, a kristálytiszta tengert és a festői városokat. A szigeten sétálva, a tengerparton pihenve és az ínycsiklandó olasz pizzát kóstolva tölti fel energiakészleteit - osztotta meg közösségi oldalán követőivel. 

Kenéz Nóra Szicíliában lazít

Mi is megírtuk, hogy nemrég Nóra a Miss Universe Hungary szépségversenyen volt jelen zsűritagként, ahol részt vett a 2025-ös királynő kiválasztásában, és átadta koronáját az idei győztesnek. A verseny izgalmai és a kemény munka után most a feltöltődés és a kikapcsolódás áll Nóra napirendjén. A nyaralás során nemcsak a pihenés, hanem az élmények gyűjtése is fontos számára: minden pillanatot élvez, legyen szó gasztronómiai élvezetekről, városnézésről vagy a tengerparti sétákról.

Mutatjuk a gyönyörű képeket!

 

