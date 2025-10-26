Kiszel Tünde jubilál: Már rendelhető 2026 évi naptára!

Kiszel Tünde az elmúlt években rendkívül népszerűvé vált a fiatal generációk körében. Ennek oka a elsősorban a Tiktok csatornája, amit mára már több, mint 20.000 rajongó követ, Tünde pedig nap, mint nap bejelentkezik, olykor nyaralásairól, de akár születésnapi köszöntőket is vállal, nagy szeretettel, email-es megkeresés után!

Kiszel Tünde Tiktok csatornája hatalmas megtekintéseket generál.

Csatornája az év vége közeledtével (majd a következő év januárjában) egy visszatérő és várt témával telik meg:

Kiszel Tünde következő évi falinaptárának hirdetésével.

A lelkes fiataloknak nem is kell több, az első adandó alkalommal rendelik is, hiszen ha gyorsak, még névre szólóan dedikált példányuk is lehet! Kiszel Tünde legújabb Tiktok videójából az is kiderül, idén is lesz naptárbemutatóval egybekötött szülinapi bulija, Budapest egyik népszerű éttermében.

Kiszel Tünde tematikus naptár 2026-ban is!

Tünde évről-évre megújul, minden alkalommal új, trendi tematikákkal áll elő. 2022-ben mintha csak egy jelmezkölcsönzőbe tört volna be, láthattuk görög istennőként, kalózlányként, japán gésaként, az októberi oldalon Marylin Monroeként is bájolgott. A 2023-as naptár jeligéje a retro volt: láthattuk MALÉV stewardessként. A 2024-es naptárról Tünde elmondta, hogy egy ízléses, kicsit szexi év előtt álltak a rajongók, hiszen a 2024-es év a mesehősök éve volt! Tünde belebújt Barbie, Pocahontas, és a kis hableány bőrébe is.

A naptárdíva idei naptára még elérhető, hiszen még tart az év, így aki kihagyta volna, a jövő évivel együtt megrendelheti weboldalán!