Varázslatos mesevilág

31 perce

Pán Péter fénykertjében járt Kocsis Korinna és kisfia

Címkék#Kocsis Korinna#ELTE Füvészkert#Füvészkert#Pán Péter

Pán Péter mesevilágát ismerte meg a vasi szépségkirálynő. Kocsis Korinna a Füvészkertben járt kisfiával.

Vaol.hu

Az ELTE Füvészkert külső része az utóbbi időben évről-évre fénylő mesevilággá változik az őszi-téli időszakra. Kocsis Korinna és kisfia most Pán Péter világát tekintette meg.

Kocsis Korinna és kisfia Pán Péter világában járt
Fotó: Knap Zoltán
Fotó: Knap Zoltán

Fénylő tündérvilág Budapest szívében – Kocsis Korinna is megcsodálta

Így írt róla a jákfai szépségkirálynő az Instagramon: 

Megnyílt a Garden of Lights multimédia és fénykiállítás a Füvészkertben. Nagy élmény volt a kisfiammal közösen bejárni a fénykertet és az installációkat, olyan mint egy varázslatos mesevilág. Szuper program felnőttként és gyerkőccel is.

A fények Pán Péter mellett a kalózokat, a tündérvilágot, London épületeit és izgalmas járműveket keltenek életre, mutatjuk Korinna videóját róluk:

 

