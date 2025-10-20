Pán Péter fénykertjében járt Kocsis Korinna és kisfia

Az ELTE Füvészkert külső része az utóbbi időben évről-évre fénylő mesevilággá változik az őszi-téli időszakra. Kocsis Korinna és kisfia most Pán Péter világát tekintette meg.

Kocsis Korinna és kisfia Pán Péter világában járt

Fotó: Knap Zoltán

Fénylő tündérvilág Budapest szívében – Kocsis Korinna is megcsodálta

Így írt róla a jákfai szépségkirálynő az Instagramon:

Megnyílt a Garden of Lights multimédia és fénykiállítás a Füvészkertben. Nagy élmény volt a kisfiammal közösen bejárni a fénykertet és az installációkat, olyan mint egy varázslatos mesevilág. Szuper program felnőttként és gyerkőccel is.

A fények Pán Péter mellett a kalózokat, a tündérvilágot, London épületeit és izgalmas járműveket keltenek életre, mutatjuk Korinna videóját róluk: