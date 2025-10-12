október 12., vasárnap

Delfinek a városban

8 perce

Ilyen volt Kozso fellépése a szombathelyi szórakozóhelyen - bulifotók

Címkék#szombathely#Kozso#fellépés

Az fiatalabb genereciót is megmozgatták a retro dallamok.

Fotó: Kóbor Szonja

Kozso az egyik szombathelyi szórakozóhelyen lépett fel szombat éjjel a bulizók legnagyobb örömére. A legendás énekes egy estére visszahozta a ’90-es és 2000-es évek varázsát, a nosztalgiát, a vidámságot és a felejthetetlen dallamokat. Ott voltunk a szombathelyi fellépésén, sok fotón mutatjuk, milyen volt a hangulat. 

Szombathelyi szórakozóhelyen lépett fel Kozsó

Fotók: Kóbor Szonja

 

 

