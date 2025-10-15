17 perce
Akció: újra jön a Lidlben a TikTokosok nagy kedvence
A tiktokosok örülhetnek: csütörtöktől visszatér a világszerte népszerű étel. A Lidl polcaira érkezik a Buldak Original, a Carbonara és a sajtos verziója – és egy új íz is, a halászlé!
Forrás: Illusztráció/Freepik
A Lidl akciója ismét a tésztarajongók kedvence lesz: újra megjelenik a TikTokon világsikert arató Buldak ramen, amely az utóbbi években a csípős ételek szerelmeseinek kihagyhatatlan kedvence lett. Az Original, a Carbonara és a sajtos változat most limitált ideig kapható lesz csütörtöktől, így aki nem akar lemaradni, érdemes időben betérnie a boltba. A Lidlnél a jól ismert koreai tészta mellett a Smack instant tészta is különleges újdonsággal érkezik: elsőként itt lesz elérhető a halászlé ízű változat, szintén csütörtöktől.
Visszatér a Buldak ramen – csak a Lidl polcain csütörtöktől
A két ikonikus márka megjelenése igazi ízutazást ígér – a fűszeres, krémes és sajtosan lágy Buldak mellett a magyaros halászlé Smack igazi különlegesség lehet a kísérletező kedvűeknek. Az új tészták a gyors és izgalmas étkezések szerelmeseinek szólnak, akik nem riadnak vissza egy kis csípősségtől vagy a megszokottól eltérő ízkombinációktól. Manapság egyre népszerűbbek a Buldak receptek, mutatunk egyet:
5 perc alatt kész, a kedvenc rámened, ez a pár lépés kell hozzá
- Forralj vizet, és főzd a tésztát kb. 4–5 percig.
- Szűrd le, de egy kis vizet (kb. 2 evőkanálnyit) hagyj benne.
- Add hozzá a csípős szószt (a fő tasakból), és keverd el alaposan.
- Végül szórd rá a szárított zöldségeket. Keverd össze és kész is — tűzforró, fűszeres élmény. Hideg időben még fel is melegít!