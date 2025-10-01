3 órája
Megszületett a magyar énekesnő gyermeke (fotó)
Lola az instagramon meghitt fotóval osztotta meg követőivel, hogy megszületett kislánya.
A heol.hu az örömhír kapcsán felidézte: az énekesnő korábban elárulta, hogy nem szeretne annyi dolgot megosztani kislányával kapcsolatban az internet közösségével, amit sok más közszereplő megtesz. Szerinte túl személyes adatokat osztanak meg a gyermekükről, ezáltal a vadidegen emberek is szinte mindent tudnak.
Lola: ez még belefér
Szerintem az, hogy egy csecsemőről kiraksz egy képet – felöltözve – vagy van rólatok egy szép kép, az abszolút belefér. Utána az, hogy mutogatod bárhol, nekem nem fér bele, de ilyen tartalom is rengeteg van a neten, hogy mit szabad és mit nem. Egy biztos: a gyerekek az életünk részei, szóval eldugni nem tudjuk őket. Nem vágyom arra, hogy reklámtartalmakat készítsek úgy, hogy a gyermeket használom