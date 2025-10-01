október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Örömhír

3 órája

Megszületett a magyar énekesnő gyermeke (fotó)

Címkék#Instagram#Lola#csecsemő#énekesnő

Vaol.hu

Lola az instagramon meghitt fotóval osztotta meg követőivel, hogy megszületett kislánya. 

Lola
Lola a kislányával
Forrás: © Instagram

A heol.hu az örömhír kapcsán felidézte: az énekesnő korábban elárulta, hogy nem szeretne annyi dolgot megosztani kislányával kapcsolatban az internet közösségével, amit sok más közszereplő megtesz. Szerinte túl személyes adatokat osztanak meg a gyermekükről, ezáltal a vadidegen emberek is szinte mindent tudnak. 

Lola: ez még belefér

Szerintem az, hogy egy csecsemőről kiraksz egy képet – felöltözve – vagy van rólatok egy szép kép, az abszolút belefér. Utána az, hogy mutogatod bárhol, nekem nem fér bele, de ilyen tartalom is rengeteg van a neten, hogy mit szabad és mit nem. Egy biztos: a gyerekek az életünk részei, szóval eldugni nem tudjuk őket. Nem vágyom arra, hogy reklámtartalmakat készítsek úgy, hogy a gyermeket használom

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu