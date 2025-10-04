3 órája
Louis Tomlinson 2026-ban visszatér: Bécs is a megállók között
Az énekes jövő tavasszal Európát járja körbe új lemezével és friss dalaival. Louis Tomlinson bécsi koncertje április 6-án lesz.
Jövő tavaszi európai turnéjával Louis Tomlinson Bécsbe érkezik. A dátumokat nemrég hozták nyilvánosságra. A One Direction egykori tagja új dallal tért vissza, a Lemonade-del, amelynek megjelenésével együtt bejelentette: 2026 januárjában érkezik harmadik szólóalbuma, a How Did I Get Here?. Az örömhír mellé pedig turnébejelentés is érkezett – a rajongók legnagyobb örömére.
A One Direction egykori tagja, Louis Tomlinson Bécsben koncertezik áprilisban
Sajnos Magyarország ezúttal kimarad a koncertsorozatból, de a szomszédos Bécsben április 6-án lép színpadra az énekes. A koncert helyszíne a Globe lesz, a jegyértékesítés pedig október 9-én, délelőtt 10 órakor kezdődik. Azok a rajongók, akik előrendelik Louis legújabb lemezét, már egy nappal korábban, október 8-án hozzájuthatnak a belépőkhöz - írta meg a musicdaily.hu.
Az európai turné Hamburgból indul március 23-án, majd Észak-Európán keresztül halad tovább, és számos nagyváros után érkezik meg Ausztriába. Bécs után az út Olaszországba, majd Spanyolországba vezet, de Franciaország, Belgium, Hollandia és az Egyesült Királyság is szerepel a listán.
Az európai dátumok:
- március 23. – Hamburg
- március 25. – Oslo
- március 27. – Helsinki
- március 29. – Stockholm
- március 30. – Koppenhága
- április 1. – Berlin
- április 2. – Köln
- április 4. – Gliwice
- április 5. – Prága
- április 6. – Bécs
- április 9. – Bologna
- április 10. – Milánó
- április 12. – Barcelona
- április 13. – Madrid
- április 15. – Lyon
- április 17. – München
- április 19. – Antwerpen
- április 20. – Amszterdam
- április 21. – Párizs
- április 24. – Manchester
- április 25. – Birmingham
- április 27. – Glasgow
- április 28. – Leeds
- április 30. – Dublin
- május 2. – Brighton
- május 3. – London