Louis Tomlinson 2026-ban visszatér: Bécs is a megállók között

Jövő tavaszi európai turnéjával Louis Tomlinson Bécsbe érkezik. A dátumokat nemrég hozták nyilvánosságra. A One Direction egykori tagja új dallal tért vissza, a Lemonade-del, amelynek megjelenésével együtt bejelentette: 2026 januárjában érkezik harmadik szólóalbuma, a How Did I Get Here?. Az örömhír mellé pedig turnébejelentés is érkezett – a rajongók legnagyobb örömére.

Louis Tomlinson Bécsbe érkezik európai turnéján

Forrás: Facebook/Louis Tomlinson

A One Direction egykori tagja, Louis Tomlinson Bécsben koncertezik áprilisban

Sajnos Magyarország ezúttal kimarad a koncertsorozatból, de a szomszédos Bécsben április 6-án lép színpadra az énekes. A koncert helyszíne a Globe lesz, a jegyértékesítés pedig október 9-én, délelőtt 10 órakor kezdődik. Azok a rajongók, akik előrendelik Louis legújabb lemezét, már egy nappal korábban, október 8-án hozzájuthatnak a belépőkhöz - írta meg a musicdaily.hu.

Az európai turné Hamburgból indul március 23-án, majd Észak-Európán keresztül halad tovább, és számos nagyváros után érkezik meg Ausztriába. Bécs után az út Olaszországba, majd Spanyolországba vezet, de Franciaország, Belgium, Hollandia és az Egyesült Királyság is szerepel a listán.

Az európai dátumok: