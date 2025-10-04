október 4., szombat

Koncert

Louis Tomlinson 2026-ban visszatér: Bécs is a megállók között

Az énekes jövő tavasszal Európát járja körbe új lemezével és friss dalaival. Louis Tomlinson bécsi koncertje április 6-án lesz.

Polgár Patrícia
Jövő tavaszi európai turnéjával Louis Tomlinson Bécsbe érkezik. A dátumokat nemrég hozták nyilvánosságra. A One Direction egykori tagja új dallal tért vissza, a Lemonade-del, amelynek megjelenésével együtt bejelentette: 2026 januárjában érkezik harmadik szólóalbuma, a How Did I Get Here?. Az örömhír mellé pedig turnébejelentés is érkezett – a rajongók legnagyobb örömére.

Louis Tomlinson Bécsbe érkezik európai turnéján
Forrás: Facebook/Louis Tomlinson

A One Direction egykori tagja, Louis Tomlinson Bécsben koncertezik áprilisban

Sajnos Magyarország ezúttal kimarad a koncertsorozatból, de a szomszédos Bécsben április 6-án lép színpadra az énekes. A koncert helyszíne a Globe lesz, a jegyértékesítés pedig október 9-én, délelőtt 10 órakor kezdődik. Azok a rajongók, akik előrendelik Louis legújabb lemezét, már egy nappal korábban, október 8-án hozzájuthatnak a belépőkhöz - írta meg a musicdaily.hu.

Az európai turné Hamburgból indul március 23-án, majd Észak-Európán keresztül halad tovább, és számos nagyváros után érkezik meg Ausztriába. Bécs után az út Olaszországba, majd Spanyolországba vezet, de Franciaország, Belgium, Hollandia és az Egyesült Királyság is szerepel a listán.

Az európai dátumok:

  • március 23. – Hamburg
  • március 25. – Oslo
  • március 27. – Helsinki
  • március 29. – Stockholm
  • március 30. – Koppenhága
  • április 1. – Berlin
  • április 2. – Köln
  • április 4. – Gliwice
  • április 5. – Prága
  • április 6. – Bécs
  • április 9. – Bologna
  • április 10. – Milánó
  • április 12. – Barcelona
  • április 13. – Madrid
  • április 15. – Lyon
  • április 17. – München
  • április 19. – Antwerpen
  • április 20. – Amszterdam
  • április 21. – Párizs
  • április 24. – Manchester
  • április 25. – Birmingham
  • április 27. – Glasgow
  • április 28. – Leeds
  • április 30. – Dublin
  • május 2. – Brighton
  • május 3. – London

 

