Büki rapper tarolt a Megasztár válogatóján - videó!

A 18 éves Pukler Kevin saját dalával és lendületes rapjével nyűgözte le a zsűrit. A produkció után Curtis csapatában folytathatja a versenyt, a következő állomás a Megasztár középdöntője!

Forrás: TV2

Vas vármegyei szereplő is felbukkant a jelenleg futó Megasztár nyolcadik évadában. A 18 éves Pukler Kevin Bükről érkezett a tehetségkutató válogatójára és lendületes underground rap produkciójával azonnal lenyűgözte a zsűrit. A fiatal tehetséget édesanyja és nővére is elkísérte a budapesti válogatóra. 

Forrás: TV2

Vasi rapper a Megasztár válogatóján

Kevin a TV2-nek elmondta: három éve foglalkozik zenével, főleg rapet és mainstream számokat ír, és számára a zene nemcsak önkifejezés, hanem a problémák feldolgozásának eszköze is. A Megasztárban a célja, hogy minél többen megismerjék a stílusát és a saját dalaiban megfogalmazott gondolatait.

A zsűri előtt saját szerzeményét adta elő, a Nehéz című dalt egy szakítás feldolgozásaként vitte színpadra. A családtagok támogatása érzelmes pillanatokat is hozott: Kevin nővére könnyekig hatódott a büszkeségtől öccse előadása alatt.

A zsűri tagjai – Tóth Gabi, Curtis, Herceg Erika és Marics Peti – mind egyöntetűen lelkesen fogadták Kevin produkcióját, kiemelve kreativitását és önálló gondolatait. Az eredmény négy igen szavazat és továbbjutás: a fiatal rapper Curtis csapatába került, vele együtt készül majd a következő megmérettetésre, a Megasztár középdöntőjére.

A vasi továbbjutó előadását itt lehet megnézni!

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
