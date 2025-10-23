Mező Misi Mesélő akusztikus koncertje Szombathelyen - fotók

A legtöbben a Magna Cum Laude zenekar énekeseként ismernek. Most egy újabb állomáshoz érkeztem. Amellett, hogy a nagy, alkalmanként zúzós, őrületesen hangos koncerteken láthattok Zenésztársaim mellett, mostantól alkalom nyílik arra is, hogy csendesebb, meghittebb, hangulatokat is megtapasztaljuk együtt, MESÉLŐ előadásom keretében. Csak Ti és én - olvasható Mező Misi koncertjének leírásában.

Mező Misi koncertje Szombathelyen

Fotó: Cseh Gábor

Mesélő. Ne tévesszen meg senkit a cím. Igaz történeteket hallhattok tőlem, gyermekkoromtól napjainkig. S nem csak történeteket, de a hozzájuk kapcsolódó, számomra inspirálóan ható dalokat is megismerhetitek az előadás során és őszintén remélem, szívesen fogadjátok majd tőlem.

Mező Misi Szombathelyen adott akusztikus koncertet az Agora-Savaria Filmszínházban. Nézze meg a képeinket!: