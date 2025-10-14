október 14., kedd

Helén névnap

Kocsis Korinna Párizsból üzent – a szerelem városából jelentkezett be a vasi modell

Címkék#Kocsis Korinna#Párizsban#modell

A vasi származású modell az ikonikus francia látványosság, a Diadalív előtt pózolt.

Vaol.hu

Kocsis Korinna ezúttal Párizsból, a szerelem városából osztott meg pillanatot követőivel. A vasi származású modell az ikonikus francia látványosság, a Diadalív előtt pózolt, és láthatóan élvezte a francia főváros hangulatát. A rövid kiruccanás során Korinna ismét megmutatta, hogy stílus és elegancia terén Párizsban is otthon van - elég megnézni az Instagramon közzétett fotót és videót!

Kocsis Korinna Párizsban járt!
Kocsis Korinna Párizsban járt!
Forrás: MW-archív

Íme a párizsi fotók!

 

 

