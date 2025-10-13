október 13., hétfő

Versenyben a szép vasi lányok: ilyen volt több mint 15 éve a Vas Népe szépe fotózása - galéria

15 évvel ezelőtt fotókból válogattunk.

Forrás: Benkő Sándor

Több mint 15 évvel ezelőtt készült felvételekből válogattunk, retro képgaléria készült belőlük. Ezúttal a Vas Népe Szépén készült fotók kerültek elő. Szépségversenyünket több ízben tartottuk meg, a most bemutatott fényképek a 2008-as és 2010-es fordulók alkalmával készültek. 

retro képgaléria
Retro képgaléria: több mint 15 éves fotókon a Vas Népe szépe verseny pillanatai.
Forrás: Benkő Sándor

A fotóra kattintva retro képgaléria nyílik:

Régi fényképek a Vas Népe szépe versenyről

Fotók: Benkő Sándor

 

 

