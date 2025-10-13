Képgaléria
Versenyben a szép vasi lányok: ilyen volt több mint 15 éve a Vas Népe szépe fotózása - galéria
15 évvel ezelőtt fotókból válogattunk.
Forrás: Benkő Sándor
Több mint 15 évvel ezelőtt készült felvételekből válogattunk, retro képgaléria készült belőlük. Ezúttal a Vas Népe Szépén készült fotók kerültek elő. Szépségversenyünket több ízben tartottuk meg, a most bemutatott fényképek a 2008-as és 2010-es fordulók alkalmával készültek.
A fotóra kattintva retro képgaléria nyílik:
Régi fényképek a Vas Népe szépe versenyrőlFotók: Benkő Sándor
