Retro buli 1 órája

Retro buli: Óriási Lord és EDDA koncert volt Győrváron, retro fotókon hoztuk el újra

2012-ben rendezték meg a 2. Birkás Pálinkafesztivált Győrváron, ahol a Lord és az EDDA is fergeteges koncertet adott. Retro képgalériánkban felidézzük a bulit. Ott voltál te is?

Retro galéria - 2. Birkás Pálinkafesztivál, Lord és EDDA koncert Fotók: VN-archív

